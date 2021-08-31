Третьей дозой в Латвии в данный момент никого не прививают

В ответ на появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что человек получил третью дозу вакцины от Covid-19, отдел вакцинации заявляет, что перед прививкой люди должны предоставлять полную информацию о своем состоянии здоровья и вакцинах, которые они получили.

Поставщик услуг вакцинации также обязан действовать в соответствии с установленным в государстве порядком.

Отдел вакцинации отмечает, что ситуация, о которой говорилось в публичном пространстве, была "единичным случаем" и что недопустимо вводить в заблуждение медиков или утаивать информацию.

В то же время Государственный совет по иммунизации в настоящее время рассматривает необходимость повторной вакцинации, а также анализирует группы населения, которые в ней нуждаются, и в ближайшее время ожидается заявление по этому вопросу.