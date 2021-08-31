На улице Чака оставили всего одну велополосу. Жители решили протестовать

Пикет пройдет от улицы Авоту до Бруниниеку. Участники пикета на плакатах собираются выразить, какой они хотят видеть улицу Чака и другие улицы Риги.

Эксперимент с велополосами на улице Чака продолжался менее года - с осени 2020-го. Во время него на улице были созданы две велополосы, что значительно сузило проезжую часть и привело к автомобильным пробкам. Проекту не хватило поддержки среди предпринимателей, не было и единогласной поддержки со стороны жителей, поэтому Комитет по делам сообщения и транспорта решил эксперимент прекратить и организацию движения по улице модифицировать.

Согласно решению комиссии, с 1 сентября движение по улице Чака будет организовано по двум полосам транспорта, одной полосе общественного транспорта по направлению из центра города и по одной велополосе в центр города.

Решение также предусматривало переделку улицы Кр. Барона, чтобы она стала полноценной улицей для движения пешеходов, велосипедистов и трамваев.

В свою очередь Pilsēta cilvēkiem считает, что "основательного эксперимента" не получилось, так как улица во время него не была благоустроена, "на ней не были установлены скамейки, парковки для велосипедов, мусорники". Общество также заявило о том, что для оценки эксперимента использовалась неправильная статистика.