Вт, 31.08.2021
Мы серьезно готовимся к увеличению количества госпитализаций среди детей, как и в других странах. Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD)
Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD)

Отзыв законопроекта о лотерее для привитых, стоимость масок и другое: новые решения правительства

Иллюстрация ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня, 31 августа, прошло очередное заседание Кабинета министров. После заседания прошла пресс-конференция, во время которой правительство озвучило все принятые решения.

В пресс-конференции приняли участие:

  • премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • министр экономики Янис Витенбергс;
  • министр образования и науки Анита Муйжниеце;
  • директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний SPKC Юрий Перевощиков;
  • руководитель Межведомственной координационной группы, директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис.

Видео: Запись пресс-конференции 

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, предполагается, что правительство пока не будет ужесточать антиковидные ограничения

Согласно правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, новые требования эпидемиологической безопасности должны быть введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения превысит 100 и достигнет 120 случаев.

Эти правила предусматривают, что в случае выявления роста заболеваемости SPKC публикует в официальном издании Latvijas Vēstnesis соответствующую информацию об эпидемиологической ситуации, при которой необходимо усилить меры безопасности. Новые эпидемиологические меры вступают в силу на третий рабочий день после публикации этой информации.

В то же время правительство планирует во вторник рассмотреть поправки к указанным правилам, чтобы сохранить действующие меры эпидемиологической безопасности до дальнейших решений.

Напомним, за минувшие сутки в Латвии выявлено 237 новых случаев Covid-19 и получены данные о смерти пяти больных коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 117,7 до 122,1 случая на 100 000 населения. В последний раз выше кумулятивный показатель был 17 июня - 125,8 случая на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 206 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 31 человек был вакцинирован.

Вчера в Латвии сделано 41 310 тестов на Covid-19, и это рекордное до сих пор количество тестов за сутки. Доля положительных результатов составила 0,6%.

Из умерших от коронавируса людей двое были в возрасте 60-69 лет, один - 70-79 лет, а двое относились к возрастной группе 80-89 лет.

С начала пандемии в Латвии лабораторно подтверждено 142 637 случаев Covid-19, умерли 2578 человек с коронавирусом.

Правительство отозвало законопроект о лотерее для привитых

30 июля этого года правительство поддержало разработанный Минздравом законопроект о лотерее, который предусматривал ее организацию для мотивации населения прививаться от Covid-19. Предполагалось, что призовой фонд лотереи составит 720 000 евро.

Эта идея и связанные с ней расходы вызвали негативную реакцию в обществе, а голосов коалиции в парламенте не хватило, чтобы утвердить законопроект, поэтому принято решение его отозвать.

9 августа председатель фракции партии "Для развития/За!" Юрис Пуце заявил, что дальнейшая работа над законопроектом о прививочной лотерее приостановлена из-за отсутствия поддержки в коалиции.

При этом Министерство здравоохранения понимает, что меры по мотивации людей прививаться необходимы, поэтому Минздрав будет предлагать новые инициативы и искать иные пути для достижения этой цели.

Кариньш: среди непривитых бушует эпидемия Covid-19

В настоящее время в стране бушует эпидемия Covid-19 среди непривитых жителей, заявил на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш, заслушав актуальные данные об эпидемиологической ситуации в Латвии.

Поэтому, по словам премьера, необходимо более четко информировать невакцинированных людей о том, что в настоящее время в больницах оказываются заразившиеся Covid-19, которые не были привиты. Об эпидемии среди непривитых говорят и западные политики.

"В настоящее время тот факт, что люди заболели, не единственный определяющий, но это может создать трудности, если все больше людей будет оказываться в больницах. В презентации отмечается, что при занятых [больными Covid-19] 800 койко-местах в больницах вновь придется объявлять режим чрезвычайной ситуации, ограничивая также различные услуги, что приведет к новым проблемам", - отметил премьер-министр.

Кариньш призвал больше подчеркивать тот факт, что в больницах в настоящее время оказываются непривитые от Covid-19 люди, не вакцинированы были и умершие.

В Латвии создадут "стройуправу цифровых решений"

В Латвии будет создана "стройуправа цифровых решений", такое решение приняло сегодня правительство, одобрив поправки к общим техническим требованиям к государственным информационным системам и надзору за проектами развития государственных информационных систем.

Как сообщил агентству LETA советник министра охраны среды и регионального развития Артура Томса Плешса Микс Страздиньш, цифровая трансформация является одним из важнейших приоритетов Министерства охраны среды и регионального развития. Регулирующие ее правила неофициально называют "стройуправой цифровых решений", так как это название хорошо иллюстрирует их суть.

"В цифровом пространстве должны использоваться те же критерии надзора, что и при проектировании и развитии среды в физическом пространстве. Ранее требования к техническим решениям государственных информационных систем были сформулированы только в виде рекомендаций и указаний.

Проводимая министерством реформа создаст предпосылки для более широкой совместимости между решениями, разработанными государственным управлением и частным сектором", - сказал Плешс.

Правила "стройуправы цифровых решений" определяют требования, применимые ко всем системам независимо от области их применения, а правила надзора - надзор за разработкой технических решений независимо от источников финансирования проекта.

Введение этих правил будет способствовать расширению возможностей и скорости предоставления электронных услуг, сокращению затрат на разработку систем, а также позволит более широко использовать возможности уже разработанных информационных систем путем их совместного использования.

Утвержденные Кабинетом министров правила будут способствовать развитию архитектуры современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), консолидации инфраструктуры ИКТ, а также использованию решений открытых кодов.

Для закупки многоразовых масок для школьников потребуется 4,57 млн евро

Для того, чтобы обеспечить учащихся учреждений образования 3 312 344 многоразовыми масками, в 2021/2022 учебном году в бюджете потребуется 4,57 млн евро, говорится в информационном сообщении, с которым во вторник ознакомился Кабинет министров.

Согласно расчетам Министерства образования и науки (МОН), до декабря учащимся потребуются 946 384 маски - по четыре маски на каждого, и затраты на них составят 1,3 млн евро.

С января по июнь 2022 года потребуется еще 2 365 960 масок - по 10 масок на каждого учащегося. Для этого из бюджета потребуется еще 3,26 млн евро.

В целом в 2021/2022 учебном году необходимы 3 312 344 маски. Это количество еще может быть уточнено после 5 сентября, когда будут известны актуальные данные о количестве школьников.

Расчеты затрат основаны на стоимости масок, которые были приобретены в первом полугодии 2021 года - 1,38 евро. Если же цена масок окажется выше, потребуется дополнительное финансирование.

Маски не нужно носить детям, не достигшим семилетнего возраста, и детям с нарушениями двигательных функций и психического здоровья. Также могут не носить маски в учебных помещениях учащиеся и работники учреждений образования, у которых имеются сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании. Это исключение распространяется и на 1-3-е классы во время обучения в кабинетах, на учащихся во время уроков музыки и физкультуры.

В помещениях общего пользования маски обязательны для всех учащихся и работников школ.

Планируется, что работников школ масками обеспечат работодатели.

Введение более строгих ограничений из-за Covid-19 правительство обсудит с социальными партнерами

Введение более строгих ограничений из-за Covid-19 правительство обсудит с социальными партнерами, заявил на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как сообщалось, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии вырос до 122,1 случая на 100 000 населения. Согласно правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, новые требования эпидемиологической безопасности должны быть введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения достиг 120 случаев.

В то же время Кабинет министров во вторник поддержал поправки к упомянутым правилам, сохранив действующие меры эпидемиологической безопасности до следующих решений правительства.

Премьер сообщил, что в четверг, 2 сентября, созвал заседание группы стратегического управления по ограничению Covid-19, на котором будут заслушаны социальные партнеры правительства и представители гражданского общества. Ожидается, что партнеры правительства выступят с предложениями, как совместными усилиями сохранить осенью и зимой экономику без ограничений и очную учебу в школах.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс предложил в дальнейшем в качестве главного показателя для введения ограничений из-за Covid-19 учитывать количество госпитализаций больных коронавирусом, а не только общее количество зараженных.

Его поддержал министр сообщения Талис Линкайтс, который также призвал провести широкую дискуссию экспертов об эпидемиологической ситуации в стране и дальнейших мерах.

Ярмарки можно будет организовать в эпидемиологической ситуации "повышенного риска"

Министерство экономики (EM) сообщило агентству LETA, что торговые ярмарки можно будет проводить, если кумулятивный показатель случаев Covid-19 на 100 000 населения за 14 дней превысит 120.

Можно будет проводить или организовывать ярмарки не только в так называемом "зеленом режиме безопасности", но и в "желтом режиме безопасности", при котором необходимо соблюдать ряд условий безопасности: персонал и посетители должны иметь при себе сертификат Covid-19 или пройти тест на Covid-19. Выставки должны предоставить не менее 15 квадратных метров на одного человека, а ширина проходов между рядами выставочных стендов должна быть не менее трех метров.

В то же время правительство решило ввести обязательное "семейное регулирование" на торговых ярмарках, разрешив взрослым с сертификатом Covid-19 находиться на выставке с несовершеннолетними детьми в возрасте до 12 лет, которым не требуется предъявлять сертификаты. С другой стороны, дети в возрасте от 12 лет, которые не были вакцинированы или не переболели Covid-19, должны иметь возможность предъявить отрицательный результат теста.

EM пояснило, что такое "семейное регулирование" при организации выставок допустимо при условии, что потоки посетителей разделены в разное время во время выставки. "Когда на ярмарках присутствуют взрослые и дети, все люди в возрасте от семи лет должны носить защитные маски для носа и рта, а для одного человека должно быть предоставлено не менее пяти квадратных метров", - говорится в сообщении министерства.

В то же время EM напомнило, что все люди должны соблюдать дистанцию ​​в два метра на выставочных площадках.

При оценке эпидемиологической ситуации больше внимания будет уделяться количеству госпитализированных пациентов с Covid-19

Эксперты прогнозируют, что к концу сентября количество пациентов с Covid-19 в больницах может увеличиться до 500 человек, что окажет значительное негативное влияние на предоставление других услуг, уход за хроническими пациентами и работу дневных стационаров, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он предложил выбрать этот показатель как один из ориентиров для оценки эпидемиологической ситуации.

"Если говорить о прошлой неделе, когда было в среднем 19 госпитализированных пациентов в день, то нам нужно считаться с тем, что через несколько недель их может быть около 47 в день", - прогнозировал министр, отметив, что такой уровень госпитализации наблюдался прошлой осенью, но в последнюю неделю октября.

Министр призвал к концептуальному изменению оценки эпидемиологической ситуации, уделяя больше внимания частоте госпитализаций, чем 14-дневному кумулятивному показателю заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения. "Этой осенью ситуацию нужно оценивать иначе, чем весной, - нам нужно гораздо больше смотреть не только на 14-дневный показатель, но и на данные о госпитализации", - сказал Павлютс.

Поскольку данные о госпитализации становятся ключевым показателем для принятия решений, правительство должно как можно скорее принять решение о мерах, которые будут реализованы при показателе 500 госпитализированных пациентов с Covid-19, чтобы контролировать ситуацию, сказал Павлютс.

Министр отметил, что 98% госпитализированных не вакцинированы или не завершили процесс вакцинации.

Согласно текущим прогнозам, примерно 30 сентября или 8 октября Латвия может оказаться в ситуации, когда в лечении в больницах будут нуждаться 800 пациентов с Covid-19. В этом случае придется оценивать необходимость введения режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, вводить ограничения на плановые услуги и практиковать перевод пациентов в другие больницы, сказал Павлютс.

Если же количество госпитализированных пациентов с Covid-19 превысит 1100, что, по прогнозам, может произойти в начале или середине октября, неотложная помощь будет предоставляться только для предотвращения инвалидности и спасения жизни, что, по словам министра, будет означать "сортировку пациентов".

Полностью больницы Латвии будут перегружены, если количество стационарных пациентов с Covid-19 достигнет 1500. По словам Павлютса, такая ситуация может наступить в конце октября.

Министр также представил данные, свидетельствующие о том, что в Израиле, Великобритании и США, где охват вакцинацией значительно выше, чем в Латвии, рост заболеваемости не приводит к значительному увеличению количества смертей.

Пассажирам круизных лайнеров с сертификатом Covid-19 не нужно будет заполнять анкеты covidpass.lv

Пассажирам круизных лайнеров, которые имеют сертификат Covid-19, больше не нужно будет дополнительно заполнять анкеты covidpass.lv, во вторник, утверждая поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19", решил Кабинет министров.

Министерство утверждает, что если текущая процедура заполнения covidpass.lv для всех лиц, въезжающих в Латвию, включая пассажиров круизных судов, будет сохранена, существует высокий риск того, что в 2021 году круизные лайнеры не войдут в Рижский порт.

Во время режима чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе нелегальные иммигранты будут обеспечены продуктами питания в случае необходимости

Во время режима чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе нелегальные иммигранты будут обеспечены продуктами питания в случае необходимости, но пограничники смогут заниматься сверхурочной работой - такие изменения в порядке объявления режима чрезвычайной ситуации на белорусской границе были поддержаны правительством сегодня.

Министерство внутренних дел указывает, что бывали случаи, когда люди пересекали латвийско-белорусскую границу и перед "возвращением в Беларусь" просили еду и предметы первой необходимости - предметы гигиены. Это были женщины с маленькими детьми.

Соответственно, правительство поддержало поправки к требованиям, согласно которым во время режима чрезвычайной ситуации лицо, незаконно пересекшее латвийско-белорусскую границу, перед возвращением в Беларусь при необходимости будет обеспечено продуктами питания и предметами первой необходимости.

Министерство внутренних дел утверждает, что количество упомянутых лиц в настоящее время неизвестно, а пороговые значения, указанные в Законе о государственных закупках, не достигнуты. Однако по мере увеличения числа этих лиц пограничник может столкнуться с необходимостью организовать процедуру закупки продуктов питания и предметов первой необходимости для лиц, которые незаконно пересекли латвийскую границу перед возвращением в Беларусь.

Во вторник правительство решило, что сотрудникам Государственной пограничной охраны и Государственной полиции, которые осуществляют меры, необходимые для выполнения постановления правительства, может быть предоставлено сверхурочное рабочее время, превышающее максимальное количество сверхурочных рабочих часов, указанное в Законе о труде.


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