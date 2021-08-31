Отзыв законопроекта о лотерее для привитых, стоимость масок и другое: новые решения правительства

Введение более строгих ограничений из-за Covid-19 правительство обсудит с социальными партнерами, заявил на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как сообщалось, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии вырос до 122,1 случая на 100 000 населения. Согласно правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, новые требования эпидемиологической безопасности должны быть введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения достиг 120 случаев.

В то же время Кабинет министров во вторник поддержал поправки к упомянутым правилам, сохранив действующие меры эпидемиологической безопасности до следующих решений правительства.

Премьер сообщил, что в четверг, 2 сентября, созвал заседание группы стратегического управления по ограничению Covid-19, на котором будут заслушаны социальные партнеры правительства и представители гражданского общества. Ожидается, что партнеры правительства выступят с предложениями, как совместными усилиями сохранить осенью и зимой экономику без ограничений и очную учебу в школах.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс предложил в дальнейшем в качестве главного показателя для введения ограничений из-за Covid-19 учитывать количество госпитализаций больных коронавирусом, а не только общее количество зараженных.

Его поддержал министр сообщения Талис Линкайтс, который также призвал провести широкую дискуссию экспертов об эпидемиологической ситуации в стране и дальнейших мерах.

Ярмарки можно будет организовать в эпидемиологической ситуации "повышенного риска"

Министерство экономики (EM) сообщило агентству LETA, что торговые ярмарки можно будет проводить, если кумулятивный показатель случаев Covid-19 на 100 000 населения за 14 дней превысит 120.

Можно будет проводить или организовывать ярмарки не только в так называемом "зеленом режиме безопасности", но и в "желтом режиме безопасности", при котором необходимо соблюдать ряд условий безопасности: персонал и посетители должны иметь при себе сертификат Covid-19 или пройти тест на Covid-19. Выставки должны предоставить не менее 15 квадратных метров на одного человека, а ширина проходов между рядами выставочных стендов должна быть не менее трех метров.

В то же время правительство решило ввести обязательное "семейное регулирование" на торговых ярмарках, разрешив взрослым с сертификатом Covid-19 находиться на выставке с несовершеннолетними детьми в возрасте до 12 лет, которым не требуется предъявлять сертификаты. С другой стороны, дети в возрасте от 12 лет, которые не были вакцинированы или не переболели Covid-19, должны иметь возможность предъявить отрицательный результат теста.

EM пояснило, что такое "семейное регулирование" при организации выставок допустимо при условии, что потоки посетителей разделены в разное время во время выставки. "Когда на ярмарках присутствуют взрослые и дети, все люди в возрасте от семи лет должны носить защитные маски для носа и рта, а для одного человека должно быть предоставлено не менее пяти квадратных метров", - говорится в сообщении министерства.