Отзыв законопроекта о лотерее для привитых, стоимость масок и другое: новые решения правительства

Напомним, за минувшие сутки в Латвии выявлено 237 новых случаев Covid-19 и получены данные о смерти пяти больных коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 117,7 до 122,1 случая на 100 000 населения. В последний раз выше кумулятивный показатель был 17 июня - 125,8 случая на 100 000 населения.
Из всех выявленных за сутки инфицированных 206 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 31 человек был вакцинирован.
Вчера в Латвии сделано 41 310 тестов на Covid-19, и это рекордное до сих пор количество тестов за сутки. Доля положительных результатов составила 0,6%.
Из умерших от коронавируса людей двое были в возрасте 60-69 лет, один - 70-79 лет, а двое относились к возрастной группе 80-89 лет.
С начала пандемии в Латвии лабораторно подтверждено 142 637 случаев Covid-19, умерли 2578 человек с коронавирусом.
Правительство отозвало законопроект о лотерее для привитых
30 июля этого года правительство поддержало разработанный Минздравом законопроект о лотерее, который предусматривал ее организацию для мотивации населения прививаться от Covid-19. Предполагалось, что призовой фонд лотереи составит 720 000 евро.
Эта идея и связанные с ней расходы вызвали негативную реакцию в обществе, а голосов коалиции в парламенте не хватило, чтобы утвердить законопроект, поэтому принято решение его отозвать.
9 августа председатель фракции партии "Для развития/За!" Юрис Пуце заявил, что дальнейшая работа над законопроектом о прививочной лотерее приостановлена из-за отсутствия поддержки в коалиции.
При этом Министерство здравоохранения понимает, что меры по мотивации людей прививаться необходимы, поэтому Минздрав будет предлагать новые инициативы и искать иные пути для достижения этой цели.
Кариньш: среди непривитых бушует эпидемия Covid-19
В настоящее время в стране бушует эпидемия Covid-19 среди непривитых жителей, заявил на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш, заслушав актуальные данные об эпидемиологической ситуации в Латвии.
Поэтому, по словам премьера, необходимо более четко информировать невакцинированных людей о том, что в настоящее время в больницах оказываются заразившиеся Covid-19, которые не были привиты. Об эпидемии среди непривитых говорят и западные политики.
"В настоящее время тот факт, что люди заболели, не единственный определяющий, но это может создать трудности, если все больше людей будет оказываться в больницах. В презентации отмечается, что при занятых [больными Covid-19] 800 койко-местах в больницах вновь придется объявлять режим чрезвычайной ситуации, ограничивая также различные услуги, что приведет к новым проблемам", - отметил премьер-министр.
Кариньш призвал больше подчеркивать тот факт, что в больницах в настоящее время оказываются непривитые от Covid-19 люди, не вакцинированы были и умершие.
В Латвии создадут "стройуправу цифровых решений"
В Латвии будет создана "стройуправа цифровых решений", такое решение приняло сегодня правительство, одобрив поправки к общим техническим требованиям к государственным информационным системам и надзору за проектами развития государственных информационных систем.