Правительство, предположительно, пока не ужесточит ограничения
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, предполагается, что правительство пока не будет ужесточать антиковидные ограничения.
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, предполагается, что правительство пока не будет ужесточать антиковидные ограничения.
Согласно правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, новые требования эпидемиологической безопасности должны быть введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения превысит 100 и достигнет 120 случаев.
Эти правила предусматривают, что в случае выявления роста заболеваемости SPKC публикует в официальном издании Latvijas Vēstnesis соответствующую информацию об эпидемиологической ситуации, при которой необходимо усилить меры безопасности. Новые эпидемиологические меры вступают в силу на третий рабочий день после публикации этой информации.
Напомним, за минувшие сутки в Латвии выявлено 237 новых случаев Covid-19 и получены данные о смерти пяти больных коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 117,7 до 122,1 случая на 100 000 населения. В последний раз выше кумулятивный показатель был 17 июня - 125,8 случая на 100 000 населения.
Из всех выявленных за сутки инфицированных 206 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 31 человек был вакцинирован.
Вчера в Латвии сделано 41 310 тестов на Covid-19, и это рекордное до сих пор количество тестов за сутки. Доля положительных результатов составила 0,6%.
Из умерших от коронавируса людей двое были в возрасте 60-69 лет, один - 70-79 лет, а двое относились к возрастной группе 80-89 лет.
С начала пандемии в Латвии лабораторно подтверждено 142 637 случаев Covid-19, умерли 2578 человек с коронавирусом.