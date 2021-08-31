Правительство, предположительно, пока не ужесточит ограничения

Согласно правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, новые требования эпидемиологической безопасности должны быть введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения превысит 100 и достигнет 120 случаев.

Эти правила предусматривают, что в случае выявления роста заболеваемости SPKC публикует в официальном издании Latvijas Vēstnesis соответствующую информацию об эпидемиологической ситуации, при которой необходимо усилить меры безопасности. Новые эпидемиологические меры вступают в силу на третий рабочий день после публикации этой информации.

В то же время правительство планирует во вторник рассмотреть поправки к указанным правилам, чтобы сохранить действующие меры эпидемиологической безопасности до дальнейших решений.

Напомним, за минувшие сутки в Латвии выявлено 237 новых случаев Covid-19 и получены данные о смерти пяти больных коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 117,7 до 122,1 случая на 100 000 населения. В последний раз выше кумулятивный показатель был 17 июня - 125,8 случая на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 206 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 31 человек был вакцинирован.

Вчера в Латвии сделано 41 310 тестов на Covid-19, и это рекордное до сих пор количество тестов за сутки. Доля положительных результатов составила 0,6%.

Из умерших от коронавируса людей двое были в возрасте 60-69 лет, один - 70-79 лет, а двое относились к возрастной группе 80-89 лет.