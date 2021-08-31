Для посетителей откроют Большую эстраду в Межапарке

У посетителей ежедневно будет возможность увидеть Большую эстраду, ее концертный зал и посетить выставочный зал.

Для осмотра будет открыт новый концертный зал, который в честь 100-летия хоровых дирижеров Гидо и Иманта Кокарсов 14 августа этого года был назван залом Кокарсов.

2 сентября в 12:00 также состоится пресс-конференция, посвященная планам развития Большой эстрады Межапарка.

Как сообщалось, летом этого года завершилось строительство секции B2 на Большой эстраде. В ходе работ было построено шестиэтажное центральное здание с четырьмя надземными и двумя подземными этажами общей площадью 10 185 квадратных метров. Площадь купола крыши - 5 324 квадратных метра.

Материал мембраны крыши изготовлен ООО Valmiera stikla šķiedra и заводом Valmiera Glass UK в Англии. Новая крыша над сценой эстрады защитит певцов от солнца, ветра и дождя, а также обеспечит акустику сцены.

Также построены хозяйственные постройки и реконструирована котельная. Завершены работы по благоустройству территории и проложены инженерные коммуникации. Работы выполняла компания АО LNK Industries по заказу департамента имущества Рижской думы. На недавно построенной сцене могут выступать 12 874 хориста, что почти вдвое больше, чем раньше, а также расширена сцена для танцоров.

После реконструкции сцена станет удобнее, доступнее и безопаснее для участников Праздника песни и танца.