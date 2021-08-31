Вт, 31.08.2021
Мы серьезно готовимся к увеличению количества госпитализаций среди детей, как и в других странах. Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD)
Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD)
3

Избран новый президент Эстонии. Им стал Аалар Карис

Аалар Карис ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник Рийгикогу избрал новым президентом бывшего государственного контролера и нынешнего директора Эстонского национального музея Аалара Кариса.

Карис, которому следовало набрать не менее 68 голосов, набрал 72 голоса. 8 бюллетеней были пустыми, недействительных бюллетеней не было.

Кандидатуру Кариса выдвинули 59 депутатов Партии реформ и Центристской партии. В прошедшем в понедельник первом туре голосования не набралось достаточно дополнительных голосов, набравшему 63 голоса Карису не хватило до победы 5 голосов.

Если Консервативная народная партия (EKRE) публично заявила, что не будет участвовать в голосовании, то в понедельник стало также ясно, что за Кариса не голосовало большинство социал-демократов. В понедельник вечером они сообщили, что во вторник утром вновь встретятся с Карисом.

Перед началом заседания Рийгикогу во вторник социал-демократы подтвердили, что готовы поддержать Кариса.


НАВЕРХ
Back