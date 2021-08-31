Избран новый президент Эстонии. Им стал Аалар Карис

Карис, которому следовало набрать не менее 68 голосов, набрал 72 голоса. 8 бюллетеней были пустыми, недействительных бюллетеней не было.

Кандидатуру Кариса выдвинули 59 депутатов Партии реформ и Центристской партии. В прошедшем в понедельник первом туре голосования не набралось достаточно дополнительных голосов, набравшему 63 голоса Карису не хватило до победы 5 голосов.

Если Консервативная народная партия (EKRE) публично заявила, что не будет участвовать в голосовании, то в понедельник стало также ясно, что за Кариса не голосовало большинство социал-демократов. В понедельник вечером они сообщили, что во вторник утром вновь встретятся с Карисом.