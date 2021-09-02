Видео ⟩ Диана Пашко о новой песне, команде из Украины и планах на будущее: "Это история о нездоровых отношениях"

В беседе с RUS TVNET Диана призналась, что песня "Сломанная" пришла к ней очень давно:

"Это произошло несколько лет назад. Тогда я еще жила с родителями, было лето и мы жили на даче. Все песни я обычно пишу по ночам. Помню, не давала спать ни маме, ни соседям. Я написала ее за полчаса - и слова, и музыку".

"Песня о созависимых, как сейчас принято говорить, нездоровых отношениях; об эмоциях и чувствах в них", - подчеркивает Пашко.

Правда, для нее до сих пор загадка, какие отношения можно считать здоровыми. Она сама постоянно изучает этот вопрос и пытается его понять.

"Ирония в том, что описанная в песне история через несколько лет стала личной. Так она вдвойне мне стала близка и понятна. Созависимые отношения - к сожалению, распространенная ситуация в наши дни. И у каждого своя особая ситуация - кто-то находится в них много лет и все никак не находит в себе силы из них выйти; кто-то вышел из них, но до сих пор не оклемался", - отмечает она.

Исполнительница надеется, что эта песня придаст сил всем, кому знакомо ощущение "поломанности":

"Надеюсь, она хоть немного "починит" каждого, кто в этом нуждается. В конце концов, несмотря на месседж в словах, музыка располагает к тому, чтобы словить настроение выйти куда-нибудь, развеяться, весело провести время".

К этому релизу Диана Пашко шла долго - несколько лет. Над песней работала команда из Харькова. Если бы не пандемия коронавируса, она бы увидела свет гораздо раньше, но из-за ограничений в передвижении работа над проектом затянулась.

"Да. Я ждала момента, когда встречу своих людей, чтобы реализовать задуманное так, как я это слышу в своей голове. Украина славится своими талантливыми аранжировщиками и продюсерами, и это правда так", - призналась Пашко и объяснила, почему долго не выпускала песен.

Трек вышел на русском языке. Диана отметила, что она думает на русском, чувствует на нем же: "Пишу исключительно от сердца и заключить свои переживания в слова мне лучше всего удается на родном языке. Но, забегая вперед, уже сейчас могу сказать, что песни на английском у меня тоже будут. В ближайшее время я планирую работать над своими песнями. Сейчас, собственно, я уже в процессе".