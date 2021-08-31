Вт, 31.08.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Беларусбанк закрывает платежный сервис, система VIALET перестала работать с платежами в Беларусь

Карточки MasterCard и Visa. ФОТО: MAXIM ZMEYEV/REUTERS

В последние дни августа стало известно о потерях среди платежных сервисов. В обоих случаях дело, скорее всего, связано с санкциями. Литовская платежная система VIALET перестала проводить денежные переводы в Беларусь и принимать их.

"Из-за международной политической ситуации с понедельника, 23 августа, мы не можем обслуживать платежи, поступающие в/из Беларуси", - сообщили представители системы.

Беларусбанк с 1 сентября прекращает поддерживать свой платежный сервис Belarusbank Pay. Почему принято такое решение, банк не поясняет. Возможная причина — низкий интерес со стороны клиентов.

Однако это может быть связано и с введенными западными странами санкциями.

Напомним, под секторальные санкции ЕС, которые ввели во второй половине июня, попали три госбанка - Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк.

Санкции ЕС в отношении Беларуси затронули не только госбанки, но среди прочего торговлю и транзит некоторой продукции калийной, нефтеперерабатывающей, табачной отрасли.


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