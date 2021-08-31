Беларусбанк закрывает платежный сервис, система VIALET перестала работать с платежами в Беларусь

"Из-за международной политической ситуации с понедельника, 23 августа, мы не можем обслуживать платежи, поступающие в/из Беларуси", - сообщили представители системы.
Беларусбанк с 1 сентября прекращает поддерживать свой платежный сервис Belarusbank Pay. Почему принято такое решение, банк не поясняет. Возможная причина — низкий интерес со стороны клиентов.
Однако это может быть связано и с введенными западными странами санкциями.
Напомним, под секторальные санкции ЕС, которые ввели во второй половине июня, попали три госбанка - Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк.
Санкции ЕС в отношении Беларуси затронули не только госбанки, но среди прочего торговлю и транзит некоторой продукции калийной, нефтеперерабатывающей, табачной отрасли.