Вт, 31.08.2021
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Уга Думпис, главный инфектолог Латвии

Что делать, если школьник не получил результат теста на Covid-19? Объясняет Минобразования

ФОТО: Horth Rasu/Shutterstock.com

Если школьник или его законный представитель еще не получил информацию о результате тестирования на Covid-19, необходимо связаться с лицом, ответственным за тестирование в школе, сообщили в Министерстве образования и науки.

Завтра, 1 сентября, в школе возобновится очный учебный процесс.

Постановление правительства предусматривает, что в новом учебном году работники и учащиеся школ могут принимать участие в учебном процессе с действующим сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании, а также с отрицательным результатом теста на Covid-19.

Чтобы процесс обучения проходил безопасно, 23 августа началось масштабное тестирование в учебных заведениях.

Что делать, если не получил ответ?

Ситуации, когда школьники сдали тесты, но не получили ответа, Минобразования поясняет тем, что лаборатории в первую очередь информируют учебные заведения о результатах положительных тестов. Если при тестировании работников и школьников не выявлены положительные тесты на Covid-19, лаборатория должна проинформировать образовательное учреждение о том, что ни один случай заражения коронавирусом не был выявлен.

В этом случае учебное заведение считает, что все сдавшие тесты согласно регистрации в день тестирования не инфицированы и могут участвовать в образовательном процессе до следующего тестирования.

Если учащийся или его родители не получили результатов тестирования, они должны связаться с лицом, ответственным за тестирование в учебном заведении, чтобы узнать, получило ли учебное заведение информацию из лаборатории. Если результат не получен, информацию можно также проверить в системе электронного здравоохранения перед посещением школы. Каждый совершеннолетний ученик может просмотреть в системе данные о себе и результатах своих тестов, а за несовершеннолетних это может сделать их законный представитель.

В ситуациях, когда школьник не прошел тест на Covid-19, в учебном заведении необходимо провести экспресс-тест на антиген. Это делает медик, а тест действует максимум 48 часов.

В случаях, когда в школе еще не проводилось организованное тестирование учащихся на Covid-19, мероприятие 1 сентября может проходить только на открытом воздухе с соблюдением всех условий эпидемиологической безопасности.

Как сообщалось, в новом 2021/2022 учебном году с 1 сентября в очном учебном процессе смогут участвовать только те школьники и работники образования, у которых имеется сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании Covid-19 или отрицательный результат теста на Covid-19. Если учащийся или родители отказываются от тестирования, учащиеся основной школы могут обучаться дома, а в средней школе образование больше не является обязательным.


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