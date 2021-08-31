Вт, 31.08.2021
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Уга Думпис, главный инфектолог Латвии

В Резекненском крае первоклассникам бесплатно вручат набор школьных принадлежностей на 21 евро

Первоклассники в День знаний ФОТО: Edijs Pālens/LETA

При поступлении в 1-й класс одного из учебных заведений Резекненского края первоклассники получат комплект школьных принадлежностей стоимостью 21 евро, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В набор входят карандаши, краски, пластилин и другие школьные принадлежности. Всего в набор включено 26 канцелярских принадлежностей.

Предполагается, что подарки от самоуправления получат около 200 первоклассников.

"При выборе канцелярских принадлежностей мы учитываем требования и рекомендации специалистов, чтобы они подходили для учеников начальной школы", - сказала руководитель социальной службы самоуправления Резекненского края Силвия Странкале.

Например, из широкого ассортимента выбирается пластилин, с которым легко работать ребенку и который не пачкает руки и стол. В комплект также входит пластиковый контейнер с крышкой для ополаскивания кисточек.

Комплекты будут выданы всем детям, которые начинают обучение в 1-м классе учебных заведений Резекненского края, независимо от их декларированного места жительства.


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