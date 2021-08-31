Кариньш: среди непривитых бушует эпидемия Covid-19

Поэтому, по словам премьера, необходимо более четко информировать невакцинированных людей о том, что в настоящее время в больницах оказываются заразившиеся Covid-19, которые не были привиты. Об эпидемии среди непривитых говорят и западные политики.

"В настоящее время тот факт, что люди заболели, не единственный определяющий, но это может создать трудности, если все больше людей будет оказываться в больницах. В презентации отмечается, что при занятых [больными Covid-19] 800 койко-мест в больницах вновь придется объявлять чрезвычайное положение, ограничивая также различные услуги, что приведет к новым проблемам", - отметил премьер-министр.

Кариньш призвал больше подчеркивать тот факт, что в больницах в настоящее время оказываются не привитые от Covid-19 люди, не вакцинированы были и умершие.

"Это нужно больше подчеркивать, чтобы люди понимали, что они могут сделать, чтобы защитить себя. Трагично, что в Латвии так много не привитых от Covid-19 людей, и они оказываются в больницах", - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что прогнозы распространения Covid-19 неблагоприятны и третья волна неизбежна.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 237 новых случаев Covid-19 и получены данные о смерти пяти больных коронавирусом. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 117,7 до 122,1 случая на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 206 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 31 человек был вакцинирован.

Согласно правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19, новые требования эпидемиологической безопасности должны быть введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения превысит 100 и достигнет 120 случаев.

Как уже сообщалось ранее, за минувшие сутки в Латвии выявлено 237 новых случаев Covid-19, скончались пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

206 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 31 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 117,7 до 122,1 случая на 100 000 населения. В последний раз еще выше кумулятивный показатель был 17 июня - 125,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 41 310 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 142 637 случаев Covid-19, 2578 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

За минувшие сутки госпитализировано 17 пациентов с Covid-19, выписано - десять, в результате общее количество госпитализированных увеличилось со 154 до 159 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.