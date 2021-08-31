Кариньш: В ближайшие два года для Латвии будут предусмотрены более 4 миллионов доз вакцины против Covid-19

Во вторник Кабинет министров рассмотрел информационный отчет Минздрава "О закупке вакцины против Covid-19 Sanofi и Pfizer/BioNTech (Comirnaty)". Кариньш пояснил, что речь идет о закупке вакцины против Covid-19 на следующие два года.

"Стратегия Министерства здравоохранения состоит в том, чтобы покупать и заказывать вакцины у разных производителей с разными технологиями и подверженностью к различным типам вируса, таким образом диверсифицируя и расширяя возможности того, что в любом случае у нас есть лучшие вакцины для неизвестного будущего", - пояснил премьер.

Кабинет Министров уже рассматривал аналогичные вопросы в закрытой части, решив, например, о включении производителя вакцины Valneva против Covid-19 в портфель ревакцинации. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) ранее заявлял на пресс-конференциях, что Латвия создает портфель вакцин не только для этой фазы вакцинации, но и для следующего периода, тем самым готовясь к "возможной и вероятной повторной вакцинации со следующего года".

Однако, вопреки тому, что было решено на других заседаниях, по словам Кариньша, "сегодня мы не приняли никаких существенных новых решений, но были уточнения".

Директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний SPKC Юрий Перевощиков, комментируя отчет, увиденный сегодня правительством, сказал, что важно покупать вакцины на основе различных технологий. "На мой взгляд, главное - не делать акцент на одной-двух вакцинах, а давать больше перспектив", - сказал эксперт.

Уже сообщалось, что правительство неоднократно принимало решения о закупке вакцин в ближайшие годы, например, у производителей Pfizer/BioNTech и Moderna.