Известно, где за последние сутки было зарегистрировано больше всего случаев Covid-19

В Риге было выявлено 72 новых случая, а общее количество случаев в столице за 14 дней составляет 771.

Вчера в Даугавпилсе было выявлено 16 новых случаев, в самоуправлениях Гулбене и Смилтене - по 12, в Вентспилсе - 11, в Ропажи - девять, а в ряде других самоуправлений было зарегистрировано меньшее количество новых случаев.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 771, Ропажском крае - 109, Даугавпилсе - 87, Мадонском крае - 84, Гулбенском крае - 78, Смилтенском крае - 71, Талсинском крае - 69, Екабпилсском крае - 65, Елгаве - 62, а в Юрмале и Вентспилсе - по 55 жителей. В Латвии нет ни одного муниципалитета, где за последние две недели не было обнаружено ни одного инфицированного человека.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о населении уездов на начало 2021 года и данных SPKC за последние 14 дней в муниципалитетах Латвии, показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 население Латвии в настоящее время составляет 122,1 случая.

В настоящее время в 14 муниципальных этот показатель был выше, в том числе в шести он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Ливанском, Гулбенском, Смилтенском, Ропажском, Мадонском, Талсинском, Айзкраукльском краях, а также в Вентспилсском, Олайнском, Адажском и Екабпилсском краях.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, позволяющим сравнивать уровень заболеваемости в краях с разным населением, и он не указывает конкретное количество случаев.

Уже сообщалось, что за минувшие сутки в Латвии выявлено 237 новых случаев Covid-19, скончались пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

206 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 31 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 117,7 до 122,1 случая на 100 000 населения. В последний раз еще выше кумулятивный показатель был 17 июня - 125,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 41 310 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 142 637 случаев Covid-19, 2578 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

За минувшие сутки госпитализировано 17 пациентов с Covid-19, выписано - десять, в результате общее количество госпитализированных увеличилось со 154 до 159 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 137 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 22 пациентов (13,8%) тяжелое.

До сих пор из больниц выписано 14 555 пациентов, у которых был диагностирован Covid-19.

На прошлой неделе в Латвии перед началом учебного года стартовало массовое тестирование школьников на Covid-19. Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс предупреждал, что с началом тестирования школьников показатели заболеваемости Covid-19 в стране вырастут.

В соответствии с постановлением Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" новые требования эпидемиологической безопасности будут введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения достигнет 120 случаев.

Эти правила предусматривают, что в случае выявления роста заболеваемости SPKC публикует в официальном издании Latvijas Vēstnesis соответствующую информацию об эпидемиологической ситуации, в которой необходимо усилить меры безопасности. Новые эпидемиологические меры применяются на третий рабочий день после публикации этой информации.

Изменения требований эпидемиологической безопасности коснутся предоставления услуг и количества людей, которым разрешено собираться, спортивных мероприятий, общественного питания и торговли.