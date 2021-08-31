Вт, 31.08.2021
Однако тот факт, что палаты быстро заполняются невакцинированными пациентами с Covid-19, некоторые из которых даже отрицают существование болезни, представляет собой беспрецедентный вызов. Уга Думпис, главный инфектолог Латвии
Уга Думпис, главный инфектолог Латвии

Известно, где за последние сутки было зарегистрировано больше всего случаев Covid-19

ФОТО: Valdis Skudre/shutterstock.com

Из 237 случаев Covid-19, выявленных вчера, 30% были зарегистрированы в Риге, но относительно большое количество случаев было также выявлено в Даугавпилсе, Гулбене и Смилтене.

В Риге было выявлено 72 новых случая, а общее количество случаев в столице за 14 дней составляет 771.

Вчера в Даугавпилсе было выявлено 16 новых случаев, в самоуправлениях Гулбене и Смилтене - по 12, в Вентспилсе - 11, в Ропажи - девять, а в ряде других самоуправлений было зарегистрировано меньшее количество новых случаев.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 771, Ропажском крае - 109, Даугавпилсе - 87, Мадонском крае - 84, Гулбенском крае - 78, Смилтенском крае - 71, Талсинском крае - 69, Екабпилсском крае - 65, Елгаве - 62, а в Юрмале и Вентспилсе - по 55 жителей. В Латвии нет ни одного муниципалитета, где за последние две недели не было обнаружено ни одного инфицированного человека.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о населении уездов на начало 2021 года и данных SPKC за последние 14 дней в муниципалитетах Латвии, показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 население Латвии в настоящее время составляет 122,1 случая.

В настоящее время в 14 муниципальных этот показатель был выше, в том числе в шести он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Ливанском, Гулбенском, Смилтенском, Ропажском, Мадонском, Талсинском, Айзкраукльском краях, а также в Вентспилсском, Олайнском, Адажском и Екабпилсском краях.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, позволяющим сравнивать уровень заболеваемости в краях с разным населением, и он не указывает конкретное количество случаев.

Уже сообщалось, что за минувшие сутки в Латвии выявлено 237 новых случаев Covid-19, скончались пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

206 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 31 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 117,7 до 122,1 случая на 100 000 населения. В последний раз еще выше кумулятивный показатель был 17 июня - 125,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 41 310 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 142 637 случаев Covid-19, 2578 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

За минувшие сутки госпитализировано 17 пациентов с Covid-19, выписано - десять, в результате общее количество госпитализированных увеличилось со 154 до 159 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 137 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 22 пациентов (13,8%) тяжелое.

До сих пор из больниц выписано 14 555 пациентов, у которых был диагностирован Covid-19.

На прошлой неделе в Латвии перед началом учебного года стартовало массовое тестирование школьников на Covid-19. Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс предупреждал, что с началом тестирования школьников показатели заболеваемости Covid-19 в стране вырастут.

В соответствии с постановлением Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" новые требования эпидемиологической безопасности будут введены, когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения достигнет 120 случаев.

Эти правила предусматривают, что в случае выявления роста заболеваемости SPKC публикует в официальном издании Latvijas Vēstnesis соответствующую информацию об эпидемиологической ситуации, в которой необходимо усилить меры безопасности. Новые эпидемиологические меры применяются на третий рабочий день после публикации этой информации.

Изменения требований эпидемиологической безопасности коснутся предоставления услуг и количества людей, которым разрешено собираться, спортивных мероприятий, общественного питания и торговли.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, правительство может рассмотреть несколько иной подход к мерам эпидемиологической безопасности, чем предусматривают действующие правила.


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