Севастова вылетела с US Open, проиграв в первом же матче

31-летняя лиепайчанка в первом круге соревнований встречалась с чешкой Катериной Синяковой и уступила со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

По ходу встречи Севастова трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница сделала два эйса и трижды ошиблась при подаче.

Напомним, накануне Алёна Остапенко приняла решение сняться с US Open из-за травмы. Организаторы US Open заявили, что Остапенко не сыграет по "медицинским показаниям". Таким образом, на Открытом чемпионате США больше не осталось представителей Латвии.