Севастова вылетела с US Open, проиграв в первом же матче
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова потерпела поражение в первом раунде Открытого чемпионата США.
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова потерпела поражение в первом раунде Открытого чемпионата США.
31-летняя лиепайчанка в первом круге соревнований встречалась с чешкой Катериной Синяковой и уступила со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
По ходу встречи Севастова трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница сделала два эйса и трижды ошиблась при подаче.
Напомним, накануне Алёна Остапенко приняла решение сняться с US Open из-за травмы. Организаторы US Open заявили, что Остапенко не сыграет по "медицинским показаниям". Таким образом, на Открытом чемпионате США больше не осталось представителей Латвии.
Действующей чемпионкой US Open является японка Наоми Осака. Год назад турнир прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса, а в этом году организаторы соревнований решили допустить на трибуны 100% зрителей.