Ср, 1.09.2021
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Лато Лапса, публицист

Прогноз Василисы Володиной на сентябрь 2021 года для каждого знака Зодиака

Не так давно мы познакомили вас прогнозом известного российского астролога Василисы Володиной на первый месяц осени под названием "Самый счастливый день", который в равной степени относился ко всем. Теперь же в своем Instagram она дала советы представителям каждого знака Зодиака на сентябрь 2021 года. Советуем прислушаться!

Овен

Овны в начале месяца будут сдерживать себя перед новым шагом, объясняя все "обстоятельствами", прогнозирует Василиса Володина. На самом деле просто нужный момент еще не настал, и представители этого знака Зодиака прекрасно это чувствуют. С 15 сентября астролог советует им ради близкого человека перестать бежать впереди паровоза.

Телец

Тельцы рискуют оказаться в ситуации, где придется пожертвовать любимой забавой ради того, чтобы сохранить имидж серьезного человека в глазах окружающих.

После 10 сентября накалится обстановка в отношениях, "да и прекрасно - тихое болото хуже страстного примирения",

уверяет астролог.

Близнецы

Близнецам Василиса Володина советует перестать напрягаться и немного расслабиться. Именно играючи, по ее словам, в сентябре эти люди будут способны решить самые сложные задачи. С 27 сентября Близнецам придется снова вернуться к "невыученным урокам прошлого", но с большим удовольствием.

Рак

Астролог отмечает, что из месяца в месяц представители этого знака спрашивают ее, когда же у них "всё будет хорошо" (как будто у других знаков это самое "всё" бывает хорошо), в связи с чем она обращается к ним: "Дорогие Раки, в середине октября "всё" точно пойдет более гладко и правильно, чем раньше. А пока можно окунуться в пучину развра… (простите) чувств, в отношения, исследовать свою сексуальность. Чем не занятие?".

Лев

Львам предстоит заниматься мелочевкой и тратить на нее массу сил. Удивительно, но представители данного знака получат огромное удовольствие от результата - "он будет совсем не мелким". И еще… иногда они возвращаются - с понурой головой, извинениями, новыми просьбами или предложением мира. И у каждого Льва при слове "они" найдется о ком подумать.

Дева

У Дев нет ни капли нежности к деньгам, они воспринимают их утилитарно - как способ оплатить свою страсть к улучшению мира.

Но именно в сентябре со страстью будет перебор, и это повод поберечь "кровные", отказавшись от грандиозных замыслов.

Короче - выбирайте покупки подешевле, советует Василиса Володина Девам.

Весы

Ну, кто на меня? - Да все! Особенно семья! Ее давление на нервы Весов будет похоже на войну в Персидском заливе. Аргументы и увещевания не спасут, поэтому Василиса Володина советует приготовиться спокойно держать оборону. "Взрослого человека невозможно заставить делать что-то, если он не хочет", - поясняет она.

Скорпион

Ощущение, что Скорпионы все поставили на кон, не обманчивое. Но только так и можно добиться результата на первой неделе сентября. Во второй же половине месяца Скорпионам придется затаиться и наблюдать за происходящим "из зрительного зала", отмечает астролог.

Стрелец⠀

Неразборчивость в приятельских связях и обещания ради красного словца именно сейчас предстоит оплачивать. А если не соответствовать собственным заявлениям, может получиться некрасиво. На будущее Василиса Володина рекомендует Стрельцам быть осторожнее с посулами и хвастовством.

Козерог⠀

В кругу общения Козерогов произойдут яркие перестановки: "Те, кто раньше сухо учил жизни, требовал и был недружелюбен, перевоплотятся в помощников или похлопочут за вас. А те, кто был обожаем и ценим, гораздо больше озабочены своими чувствами и переходят в разряд бесполезных".

Водолей⠀

Водолеям предстоит ловить счастливые камбэки самого разного свойства, пока Сатурн и Юпитер - оба ретро в их знаке. "Возвращайте былые успехи, вспоминайте старые идеи, додавливайте недодавленных противников, соблазняйте несоблазненных ранее... - призывает астролог. - Времени - 1,5 месяца. Отсчет пошел!"

Рыбы

"Рыбы - ждем, ждем, ждем…" - пишет Василиса Володина и прогнозирует, что космические ветры сменят направление уже в ближайшем будущем и дадут этим людям почувствовать себя на пьедестале почета. А пока Рыбам лучше завершить и выбросить на свалку истории всё, что будет лишним в их светлом будущем.


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