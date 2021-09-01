Прогноз Василисы Володиной на сентябрь 2021 года для каждого знака Зодиака

Овен

Овны в начале месяца будут сдерживать себя перед новым шагом, объясняя все "обстоятельствами", прогнозирует Василиса Володина. На самом деле просто нужный момент еще не настал, и представители этого знака Зодиака прекрасно это чувствуют. С 15 сентября астролог советует им ради близкого человека перестать бежать впереди паровоза.

Телец

Тельцы рискуют оказаться в ситуации, где придется пожертвовать любимой забавой ради того, чтобы сохранить имидж серьезного человека в глазах окружающих.

После 10 сентября накалится обстановка в отношениях, "да и прекрасно - тихое болото хуже страстного примирения",

уверяет астролог.

Близнецы

Близнецам Василиса Володина советует перестать напрягаться и немного расслабиться. Именно играючи, по ее словам, в сентябре эти люди будут способны решить самые сложные задачи. С 27 сентября Близнецам придется снова вернуться к "невыученным урокам прошлого", но с большим удовольствием.

Рак

Астролог отмечает, что из месяца в месяц представители этого знака спрашивают ее, когда же у них "всё будет хорошо" (как будто у других знаков это самое "всё" бывает хорошо), в связи с чем она обращается к ним: "Дорогие Раки, в середине октября "всё" точно пойдет более гладко и правильно, чем раньше. А пока можно окунуться в пучину развра… (простите) чувств, в отношения, исследовать свою сексуальность. Чем не занятие?".

Лев

Львам предстоит заниматься мелочевкой и тратить на нее массу сил. Удивительно, но представители данного знака получат огромное удовольствие от результата - "он будет совсем не мелким". И еще… иногда они возвращаются - с понурой головой, извинениями, новыми просьбами или предложением мира. И у каждого Льва при слове "они" найдется о ком подумать.

Дева

У Дев нет ни капли нежности к деньгам, они воспринимают их утилитарно - как способ оплатить свою страсть к улучшению мира.

Но именно в сентябре со страстью будет перебор, и это повод поберечь "кровные", отказавшись от грандиозных замыслов.

Короче - выбирайте покупки подешевле, советует Василиса Володина Девам.

Весы

Ну, кто на меня? - Да все! Особенно семья! Ее давление на нервы Весов будет похоже на войну в Персидском заливе. Аргументы и увещевания не спасут, поэтому Василиса Володина советует приготовиться спокойно держать оборону. "Взрослого человека невозможно заставить делать что-то, если он не хочет", - поясняет она.

Скорпион

Ощущение, что Скорпионы все поставили на кон, не обманчивое. Но только так и можно добиться результата на первой неделе сентября. Во второй же половине месяца Скорпионам придется затаиться и наблюдать за происходящим "из зрительного зала", отмечает астролог.

Стрелец⠀

Неразборчивость в приятельских связях и обещания ради красного словца именно сейчас предстоит оплачивать. А если не соответствовать собственным заявлениям, может получиться некрасиво. На будущее Василиса Володина рекомендует Стрельцам быть осторожнее с посулами и хвастовством.

Козерог⠀

В кругу общения Козерогов произойдут яркие перестановки: "Те, кто раньше сухо учил жизни, требовал и был недружелюбен, перевоплотятся в помощников или похлопочут за вас. А те, кто был обожаем и ценим, гораздо больше озабочены своими чувствами и переходят в разряд бесполезных".

Водолей⠀

Водолеям предстоит ловить счастливые камбэки самого разного свойства, пока Сатурн и Юпитер - оба ретро в их знаке. "Возвращайте былые успехи, вспоминайте старые идеи, додавливайте недодавленных противников, соблазняйте несоблазненных ранее... - призывает астролог. - Времени - 1,5 месяца. Отсчет пошел!"

Рыбы