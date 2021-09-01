В Риге тариф на отопление повышен на 26,6%

Тариф АО Rīgas siltums, утвержденный регулирующим органом, включает увеличение на 41% стоимости покупной тепловой энергии, затраты на производство которой выросли из-за повышения цен на природный газ.

Как пояснили в SPRK, с января этого года на рынке природного газа наблюдается резкий рост цен. Например, в июле цена газа на немецкой бирже Gaspool была в пять раз выше по сравнению с июлем 2020 года. Аналогичные тенденции наблюдаются на биржах природного газа и в других европейских странах, например, Нидерландах и Бельгии.

По словам руководителя SPRK Алды Озолы, осознавая рыночную ситуацию, когда цены на природный газ достигли исторически самого высокого уровня с момента открытия рынка природного газа в 2017 году - более 45 евро за МВт/ч, SPRK признала, что заявленное Rīgas siltums повышение тарифов соответствует текущей ситуации на рынке природного газа.

"По сравнению с 2020 годом тариф Rīgas siltums будет выше, однако не достигнет уровня восьми-десятилетней давности. Исходя из будущих цен на природный газ, мы прогнозируем, что цена может снизиться летом 2022 года ",

- сказала Озола.