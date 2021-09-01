Рассмотрение вопроса об обязательной вакцинации работников отдельных сфер пока отложено

Главы фракций договорились, что желаемого результата - более обширного охвата вакцинации - можно добиться другими способами, так как законопроект об обязательной вакцинации для конкретных групп объят слухами и полуправдами, пояснил Латковскис.

"Несмотря на тревогу, в Латвии с июля каждый день вакцинируется по 5-6 тысяч человек. Достаточно значительное число. И, я думаю, что осенью люди, которые еще не приняли решение, примут решение вакцинироваться и темп увеличится.

Возможно, решение нужно искать и другими способами - правилами Кабинета министров, позитивными кампаниями, объяснениями врачей, а также привлечением семейных врачей к процессу объяснения", - заявил депутат Сейма.

Руководители фракций снова встретятся в четверг, 2 сентября, чтобы продолжить переговоры об улучшении управления пандемией.

Напомним, после встречи с главами фракций президент Латвии Эгил Левитс выступил с заявлением, что политика вакцинации от Covid-19 должна обеспечить добровольную вакцинацию по возможности большей части жителей, и депутатам Сейма, членам правительства и работникам самоуправлений, а также президенту стоило бы показать пример и вакцинироваться.

Он указал, что борьба с пандемией Covid-19 - приоритетная задача Кабинета министров и Сейма, и эффективное средство для ее ограничения - широкая вакцинация жителей. Кроме того, по словам президента, Сейм должен добиться единого видения в ограничении пандемии Covid-19 и политики вакцинации - все это в интересах народа, сообщает агентство LETA.

"Политика государства должна быть эластичной. Для этого необходимо принимать во внимание как уровень заболеваемости и угрозы для жителей, так и новые научные открытия, а также опыт Европы и других стран. Особенно нужно следить за тем, что ситуация постепенно меняется. Эту эластичность необходимо наработать в решениях Сейма и правительства", - считает Левитс.

Он добавил, что поэтому Сейму необходимо принять закон, уполномочивающий Кабинет министров устанавливать регулирования, необходимые в данный момент для ограничения пандемии Covid-19 и защиты здоровья людей.

По мнению Левитса, борьба с пандемией Covid-19 и по возможности более обширный охват вакцинации - общее дело народа, поэтому необходимы дискуссии о том, как этого добиться. Однако эти дискуссии нужно основывать только и единственное на рациональных причинах.

"Вакцинация - не вопрос вероисповедания, философии или взгляда на мир, это конкретное, действенное решение, обеспечивающее здоровье и безопасность общества", - сказал президент.

По его мнению, нужно поддерживать уважительный диалог со все еще скептически настроенным против вакцинации меньшинством. В информационном пространстве Латвии о Covid-19 есть много вводящей в заблуждение и противоречивой информации, не полученной от научно авторитетных и компетентных источников. Поэтому как государство, так и общество само должно помочь близким сориентироваться в данной ситуации и "отделить зерна от плевел", указал Левитс.

"Мы не противники, мы один латвийский народ", - отметил президент.