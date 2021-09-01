Ср, 1.09.2021
Экономика начинает адаптироваться к пандемии Covid-19. Андрис Вилкс, член совета Банка Латвии
Андрис Вилкс, член совета Банка Латвии

Темпы вакцинации от Covid-19 остаются неизменно низкими

ФОТО: AFP / Scanpix

Темпы вакцинации от Covid-19 остаются неизменно низкими - во вторник привиты 4546 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

2370 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 1972 человека. Еще 204 человека привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В целом процесс вакцинации в Латвии завершили 761 905 человек.


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