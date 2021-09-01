Темпы вакцинации от Covid-19 остаются неизменно низкими
Темпы вакцинации от Covid-19 остаются неизменно низкими - во вторник привиты 4546 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Темпы вакцинации от Covid-19 остаются неизменно низкими - во вторник привиты 4546 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
2370 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 1972 человека. Еще 204 человека привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
В целом процесс вакцинации в Латвии завершили 761 905 человек.