Свекла без майонеза: почему ее лучше не есть с молочными продуктами?

Чтобы свекла была по-настоящему ценной и полезной для организма, сертифицированный специалист по питанию Инга Элксне рекомендует употреблять ее в пищу вареной или приготовленной на пару и избегать майонеза и сливочных соусов.

"Свеклу желательно добавлять в салат свежей, предварительно нарезав мелкой соломкой или натерев на терке, или запекать с небольшим количеством оливкового масла, или, в зависимости от сезона, приготовить борщ или холодный суп".

Что же хорошего в свекле?

В ней мало калорий, она - отличный источник клетчатки, витаминов и минералов, особенно фолиевой кислоты, магния, калия и железа.

Почему лучше не есть ее с молочными продуктами?

В первую очередь, это лишние калории, но если это не так важно, то стоит отметить тот факт, что свекла - хороший источник железа, а молочные продукты замедляют его усвоение организмом.

"Также не рекомендуется пить чай или кофе во время еды. При потреблении растительных продуктов, содержащих железо, рекомендуется есть и продукты, богатые витамином С, например, апельсины, грейпфрут, киви, клубнику и другие ягоды, а также брокколи, помидоры, кабачки, цветную и кудрявую капусту. Вместе с продуктами животного происхождения нужно потреблять больше растительных продуктов", - поясняет специалист.

Как много можно есть?