Свекла без майонеза: почему ее лучше не есть с молочными продуктами?

Чтобы свекла была по-настоящему ценной и полезной для организма, сертифицированный специалист по питанию Инга Элксне рекомендует употреблять ее в пищу вареной или приготовленной на пару и избегать майонеза и сливочных соусов.
"Свеклу желательно добавлять в салат свежей, предварительно нарезав мелкой соломкой или натерев на терке, или запекать с небольшим количеством оливкового масла, или, в зависимости от сезона, приготовить борщ или холодный суп".
Что же хорошего в свекле?
В ней мало калорий, она - отличный источник клетчатки, витаминов и минералов, особенно фолиевой кислоты, магния, калия и железа.
Почему лучше не есть ее с молочными продуктами?
В первую очередь, это лишние калории, но если это не так важно, то стоит отметить тот факт, что свекла - хороший источник железа, а молочные продукты замедляют его усвоение организмом.
"Также не рекомендуется пить чай или кофе во время еды. При потреблении растительных продуктов, содержащих железо, рекомендуется есть и продукты, богатые витамином С, например, апельсины, грейпфрут, киви, клубнику и другие ягоды, а также брокколи, помидоры, кабачки, цветную и кудрявую капусту. Вместе с продуктами животного происхождения нужно потреблять больше растительных продуктов", - поясняет специалист.
Не существует конкретной установки, как часто и в каком количестве следует употреблять этот овощ, однако есть их следует с осторожностью людям, у которых свекла вызывает частое опорожнение кишечника, или диарею. То же самое относится к людям с определенными кишечными заболеваниями, а также если установлена непереносимость продукта. Не рекомендуется включать ее и в рацион детей до года, но после можно делать это постепенно, начиная с небольших порций.