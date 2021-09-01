Девочка, которая боялась уколов. Элизабет Холмс хотела изменить мир, а теперь ее начинают судить за мошенничество

Элизабет Холмс с отличием окончила школу, поступила в престижный Стэнфордский университет, но бросила его, когда ей было 19 лет. В 2003 году она основала стартап под названием Theranos (здесь объединены слова "терапия" и "диагностика"). Ее идея была крайне амбициозной: создать прибор, который всего по одной капле крови сможет ставить широкий спектр диагнозов.

Дело в том, что Холмс говорила, что очень боялась прививок и шприцев, поэтому и поставила задачу: диагностирование болезни по капле крови из пальца.

Элизабет Холмс ФОТО: Getty Images

Холмс никогда не скрывала, что она считает основателя Apple Стива Джобса своим кумиром. Создаваемую Theranos систему "Эдисон" она называла "айподом в медицине". И утверждала, что вскоре этот аппарат появится в каждом доме.

В 2007 она пригласила на работу в Theranos нескольких сотрудников компании Джобса, поручив им разработку дизайна прибора для анализа крови. Согласно планам Холмс, этот прибор должен был иметь сенсорный экран, напоминающий iPhone, а для разработки его корпуса она пригласила известного в Кремниевой долине специалиста по промышленному дизайну Ива Бехара.

О компании уже вовсю говорили на рынке; Холмс полностью сменила имидж. Она стала носить черные водолазки, в которых часто появлялся на публике Стив Джобс, и узкие черные брюки.

В своих интервью она утверждала, что разработанная ей система анализов позволяет на самых ранних стадиях выявить ВИЧ-инфекцию и различные формы рака.

В 2013 году Холмс подписала контракты об установке приборов "Эдисон" в сетях аптек Walgreens и и супермаркетов Safeway в США. И в переговорах с их владельцами она первый раз серьезно пошла против истины, утверждая, что систему диагностики уже использовали в армии Соединенных Штатов, тогда как с ней там просто ознакомились. А также что уникальная разработка позволит диагностировать смертельные заболевания еще до того, как это смогли бы сделать врачи - доказательств этого у Холмс тоже не было.

Theranos ФОТО: Getty Images

"Мы создадим мир, в котором больше никто не будет прощаться слишком рано", - говорила тогда она.

Президенты, госсекретари и миллиарды

В длинном списке инвесторов Theranos всего за несколько лет оказались медиамагнат Руперт Мердок, экс-президент США Билл Клинтон и Бетси Девос, занявшая потом пост министра образования в кабинете Дональда Трампа.

В совет директоров компании вошли бывшие госсекретари США Джордж Шульц и Генри Киссинджер, а также генерал Джеймс Мэттис, возглавивший при президенте Трампе Пентагон.

Элизабет Холмс Билл Клинтон ФОТО: Getty Images

Семейство Девос инвестировало в компанию 100 млн долларов, а общая сумма инвестиций тогда превысила 900 млн.

В 2009-м главой компании Theranos стал бизнесмен Рамеш Балвани. Как позднее стало известно, Холмс вступила с ним в интимные отношения, но об этом инвесторам не сообщалось.