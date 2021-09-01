Фото ⟩ В Латвию вернулся призёр Паралимпийских игр Айгар Апинис

Апиниса в рижском аэропорту встретила супруга президента Латвии и патронесса паралимпийского движения Андра Левите, представитель Министерства образования и науки Янис Озолс, посол Японии в Латвии Ясухиро Кавагучи, а также тренер олимпийских чемпионов по баскетболу 3х3 Раймонд Фелдманис.

Собравшиеся поблагодарили Апиниса за его вклад, а Фелдманис отметил, что Апинис является примером вдохновения для дальнейшей работы его команды. Сам Айгар Апинис собирается продолжать карьеру и полон решимости через три года выступить на Паралимпиаде в Париже.