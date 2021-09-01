Фото ⟩ В Латвию вернулся призёр Паралимпийских игр Айгар Апинис
Во вторник вечером в Ригу вернулся четырёхкратный паралимпийский чемпион Айгар Апинис, который в этом году на Паралимпиаде в Токио завоевал бронзовую медаль в метании диска.
Во вторник вечером в Ригу вернулся четырёхкратный паралимпийский чемпион Айгар Апинис, который в этом году на Паралимпиаде в Токио завоевал бронзовую медаль в метании диска.
Апиниса в рижском аэропорту встретила супруга президента Латвии и патронесса паралимпийского движения Андра Левите, представитель Министерства образования и науки Янис Озолс, посол Японии в Латвии Ясухиро Кавагучи, а также тренер олимпийских чемпионов по баскетболу 3х3 Раймонд Фелдманис.
Собравшиеся поблагодарили Апиниса за его вклад, а Фелдманис отметил, что Апинис является примером вдохновения для дальнейшей работы его команды. Сам Айгар Апинис собирается продолжать карьеру и полон решимости через три года выступить на Паралимпиаде в Париже.
Напомним, Апинис стал бронзовым призёром Паралимпийских игр в Париже в связи с дисквалификацией конкурента. Международный паралимпийский комитет получил информацию о том, что индийский спортсмен Винода Кумара в финале соревнований по метанию диска стартовал не в том медицинском классе. Его результат был аннулирован и бронза досталась Апинису, который показал четвёртый результат.