Выявлено 469 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 137,4

Это крупнейшее количество подтвержденных случаев инфицирования с 21 мая этого года, когда было выявлено 477 новых случаев.

Умерший входил в возрастную категорию от 70 до 79 лет.

387 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 82- привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 122,1 до 137,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 54 975 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 143 106 случаев Covid-19, 2579 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

За минувшие сутки госпитализировано 28 пациентов с Covid-19, выписано 23, в результате общее количество госпитализированных увеличилось со 159 до 161 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 143 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 18 пациентов (11,1%) тяжелое.