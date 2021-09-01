Фото ⟩ Лазарев, Бородина, Муцениеце и другие звезды отвели детей в школу

В этом году в первый класс пошел сын Сергея Лазарева - Никита. А Аня - в новый детский сад

Ксения Бородина проводила дочек в школу

Пока Филипп Киркоров в "фэшн-командировке", по доброй традиции дедушка отвел внуков в школу

Дочери Оксаны Самойловой и Джигана, давно ставшие звездами Instagram. Кстати, маленькая Лея пошла в первый класс

ФОТО: instagram.com/samoylovaoxana

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко с огромным букетом роз

Актриса Агата Муцениеце поздравляет всех с началом учебного года

Лиза и Гарри Галкины пошли во второй класс

Александр Ревва поздравил всех, написав: "Первоклашек и всех других клашек с Днем Знаний!!!"

Телеведущая Юлия Барановская проводила дочку Яну в седьмой класс

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус уже второклассница

Гоша Куценко с женой отвели дочь в первый класс

Дочь Волочковой Ариадна идет в 10-й класс