Фото ⟩ Лазарев, Бородина, Муцениеце и другие звезды отвели детей в школу
Сегодня, 1 сентября, многие звезды отвели детей в школу и поделились этим на своих страничках в социальных сетях. RUS TVNET рассказывает о том, как это было.
Сегодня, 1 сентября, многие звезды отвели детей в школу и поделились этим на своих страничках в социальных сетях. RUS TVNET рассказывает о том, как это было.
В этом году в первый класс пошел сын Сергея Лазарева - Никита. А Аня - в новый детский сад
Ксения Бородина проводила дочек в школу
Пока Филипп Киркоров в "фэшн-командировке", по доброй традиции дедушка отвел внуков в школу
Дочери Оксаны Самойловой и Джигана, давно ставшие звездами Instagram. Кстати, маленькая Лея пошла в первый класс
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко с огромным букетом роз
Актриса Агата Муцениеце поздравляет всех с началом учебного года
Лиза и Гарри Галкины пошли во второй класс
Александр Ревва поздравил всех, написав: "Первоклашек и всех других клашек с Днем Знаний!!!"
Телеведущая Юлия Барановская проводила дочку Яну в седьмой класс
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус уже второклассница
Гоша Куценко с женой отвели дочь в первый класс
Дочь Волочковой Ариадна идет в 10-й класс
Российский шоумен Демис Карибидис написал на своей страничке: "С праздником, дети!!! Знайте все! Умнейте и высыпайтесь, ешьте и кайфуйте)!"