Ср, 1.09.2021
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Государственный совет по иммунизации (IVP)

Фото ⟩ Лазарев, Бородина, Муцениеце и другие звезды отвели детей в школу

ФОТО: instagram.com/maxgalkinru/lazarevsergey/garikkharlamov/коллаж RUS TVNET

Сегодня, 1 сентября, многие звезды отвели детей в школу и поделились этим на своих страничках в социальных сетях. RUS TVNET рассказывает о том, как это было. 

В этом году в первый класс пошел сын Сергея Лазарева - Никита. А Аня - в новый детский сад

Ксения Бородина проводила дочек в школу

Пока Филипп Киркоров в "фэшн-командировке", по доброй традиции дедушка отвел внуков в школу

Дочери Оксаны Самойловой и Джигана, давно ставшие звездами Instagram. Кстати, маленькая Лея пошла в первый класс

ФОТО: instagram.com/samoylovaoxana

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко с огромным букетом роз

Актриса Агата Муцениеце поздравляет всех с началом учебного года

Лиза и Гарри Галкины пошли во второй класс

Александр Ревва поздравил всех, написав: "Первоклашек и всех других клашек с Днем Знаний!!!"

Телеведущая Юлия Барановская проводила дочку Яну в седьмой класс

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус уже второклассница

Гоша Куценко с женой отвели дочь в первый класс

Дочь Волочковой Ариадна идет в 10-й класс

Российский шоумен Демис Карибидис написал на своей страничке: "С праздником, дети!!! Знайте все! Умнейте и высыпайтесь, ешьте и кайфуйте)!"


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