Российская гимнастка рассказала, что перед встречей с Путиным нужно неделю сидеть в одной комнате

Мельникова в своём Instagram написала, что собирает вещи для пребывания на карантине, а затем объяснила, о чём идёт речь.

"У всех чемпионов и призёров Олимпийских игр проходит встреча с президентом по приезду на родину. Так вот, эта встреча назначена на 10 сентября, и в связи с ковидом, который уже всем дико надоел до смерти, мы вынуждены сидеть семидневный карантин. В одной комнате, в отеле, изолированы от всех людей. Будем сдавать тесты на ковид три раза", - написала спортсменка.

"До сих пор не верю, что придётся сидеть семь дней в одной комнате, и не смогу даже выйти на улицу", - написала Мельникова в сториз Instagram.

ФОТО: скриншот Instagram

Ранее в интервью "Р-Спорту" Мельникова рассказала, что уже возобновила тренировки, но пока не знает, успеет ли подготовиться к чемпионату мира, который пройдёт в октябре. Гимнастка отметила, что во время карантина у неё не будет возможности тренироваться, а потом останется месяц до турнира, а это очень мало.