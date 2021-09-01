Ср, 1.09.2021
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Лато Лапса, публицист

Российская гимнастка рассказала, что перед встречей с Путиным нужно неделю сидеть в одной комнате

Ангелина Мельникова ФОТО: Reuters/ScanPix

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в своём Instagram рассказала, что победители и призёры Олимпийских игр в Токио должны будут провести семидневный карантин в гостинице и за это время трижды сдать тест на коронавирус. Всё это для того, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Мельникова в своём Instagram написала, что собирает вещи для пребывания на карантине, а затем объяснила, о чём идёт речь.

"У всех чемпионов и призёров Олимпийских игр проходит встреча с президентом по приезду на родину. Так вот, эта встреча назначена на 10 сентября, и в связи с ковидом, который уже всем дико надоел до смерти, мы вынуждены сидеть семидневный карантин. В одной комнате, в отеле, изолированы от всех людей. Будем сдавать тесты на ковид три раза", - написала спортсменка.

"До сих пор не верю, что придётся сидеть семь дней в одной комнате, и не смогу даже выйти на улицу", - написала Мельникова в сториз Instagram.

ФОТО: скриншот Instagram

Ранее в интервью "Р-Спорту" Мельникова рассказала, что уже возобновила тренировки, но пока не знает, успеет ли подготовиться к чемпионату мира, который пройдёт в октябре. Гимнастка отметила, что во время карантина у неё не будет возможности тренироваться, а потом останется месяц до турнира, а это очень мало.

21-летняя гимнастка на минувших Олимпийских играх завоевала золотую медаль в командном многоборье, а затем выиграла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях.


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