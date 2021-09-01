Ср, 1.09.2021
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Робертс Килис и Илзе Винькеле больше не пара

ФОТО: Ieva Lūka,Evija Trifanova/LETA

Бывший министр образования и науки Роберт Килис подтвердил изданию Ieva, что больше не живет вместе с бывшим министром здравоохранения Илзе Винькеле. 

Килис, который в 2019 году пережил тяжелое падение и перенес две серьезные операции, рассказал, что тогда его самой большой поддержкой была Илзе Винькеле. Об их отношениях начали говорить еще с 2013 года, пара это не отрицала, но и не комментировала подробнее. 

Сейчас же Килис рассказал изданию, что он с Винькеле больше не пара, однако они остались в дружеских отношениях. "Да, снимаю небольшую квартиру. Илзе ушла, но мы часто встречаемся, гуляем. Мы все еще хорошие друзья. Это немаловажно, и меня это очень воодушевляет. Желаю и другим, чтобы в жизни были такие отношения с людьми", - сказал в интервью Килис. 

Килис был дважды женат, у него трое детей. В свою очередь, у Винькеле за спиной один развод, и этим летом она была замечена в компании кардиолога Карлиса Трушинскиса. 

Полную версию интервью читайте в сентябрьском номере журнала Ieva.


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