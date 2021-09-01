В Литве за сутки подтверждено 695 случаев Covid-19, в Эстонии - 408

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 695 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 288,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней не изменилась - 5%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболело 299 532 человека. Скончались 4569 человек, из них 35 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 9261 смерть.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4769 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 408 первичных тестов (8,6 процента тестов), скончался один пациент с коронавирусом.

280 человек, то есть люди, тесты которых составили 68,6 процента новых случаев, не были вакцинированы, а у 128, то есть у 31,4 процента, курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 343 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 7,7 процента тестов. 1458 протестированных завершили курс вакцинации, 3311 не были вакцинированы. Один пожилой пациент с коронавирусом скончался.

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни Covid-19, в стационарном лечении нуждаются 123 пациента, из них в интенсивной терапии находятся 15 пациентов, в том числе 12 подключены к аппарату ИВЛ. 97 пациентов (78,9 процента госпитализированных) не вакцинированы, госпитализация из-за симптомов коронавируса потребовалась 88 из них.