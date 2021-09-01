На улице Чака стирают разметку: одной велополосой стало меньше

Велополоса сохранится по направлению в центр города. В данный момент происходит перемаркировка полосы.
По направлению из центра города оборудована полоса общественного транспорта и полоса автотранспорта, в свою очередь по направлению в центр организация движения сохранена - одна общая полоса для автотранспорта и общественного транспорта и одна велополоса.
Департамент сообщения напоминает, что велосипедистам в местах, где не оборудована велоинфраструктура, согласно нормативам, перемещаться по дороге необходимо в один ряд - ближе к правому краю полосы транспорта.
В свою очередь если передвигаться по тротуару, то это нужно делать на такой скорости, чтобы не угрожать безопасности движения и пешеходов.
В течение этой недели, пока происходит перемаркировка полос улицы Чака, участников движения призывают быть осторожными и терпеливыми.
Напомним, 31 июля на улице Чака прошел пикет, на котором жители потребовали сохранить велополосы.
Галерея: Пикет в поддержку велополос на улице Чака
В пикете участвовало примерно 50 человек.
Пикет прошел от улицы Авоту до Бруниниеку. Участники пикета на плакатах выразили, какой они хотят видеть улицу Чака и другие улицы Риги.
Галерея: Велодорожка на улице Чака
Эксперимент с велополосами на улице Чака продолжался менее года - с осени 2020-го. Во время него на улице были созданы две велополосы, что значительно сузило проезжую часть и привело к автомобильным пробкам. Проекту не хватило поддержки среди предпринимателей, не было и единогласной поддержки со стороны жителей, поэтому Комитет по делам сообщения и транспорта решил эксперимент прекратить и организацию движения по улице модифицировать.