На улице Чака стирают разметку: одной велополосой стало меньше

Велополоса сохранится по направлению в центр города. В данный момент происходит перемаркировка полосы.

По направлению из центра города оборудована полоса общественного транспорта и полоса автотранспорта, в свою очередь по направлению в центр организация движения сохранена - одна общая полоса для автотранспорта и общественного транспорта и одна велополоса.

Департамент сообщения напоминает, что велосипедистам в местах, где не оборудована велоинфраструктура, согласно нормативам, перемещаться по дороге необходимо в один ряд - ближе к правому краю полосы транспорта.

В свою очередь если передвигаться по тротуару, то это нужно делать на такой скорости, чтобы не угрожать безопасности движения и пешеходов.

В течение этой недели, пока происходит перемаркировка полос улицы Чака, участников движения призывают быть осторожными и терпеливыми.

Напомним, 31 июля на улице Чака прошел пикет, на котором жители потребовали сохранить велополосы.

Галерея: Пикет в поддержку велополос на улице Чака

В пикете участвовало примерно 50 человек.

Пикет прошел от улицы Авоту до Бруниниеку. Участники пикета на плакатах выразили, какой они хотят видеть улицу Чака и другие улицы Риги.

Галерея: Велодорожка на улице Чака