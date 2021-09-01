Министр: на домашнее обучение могут перейти чуть более 1% детей

Как министр заявила в интервью газете Diena, наблюдая за тем, что происходит в социальных сетях, можно заметить волнение, и будут родители, которые выберут такой формат обучения для детей. Муйжниеце отметила, что бояться этого не нужно. "Беспокоиться нужно только в том случае, если родители не справляются с этой обязанностью", - сказала она.

Муйжниеце отметила, что на домашнее обучение ребенка можно переводить, если родители уверены, что смогут обеспечить качественное образование, но сама она такой вариант выбирать бы не стала.

По данным Министерства образования и науки, в новом учебном году в 672 учреждениях образования за парты сядут 218 773 учащихся. Эти данные еще будут уточнены после 5 сентября, когда школы введут информацию о количестве учащихся в государственную информационную систему образования.

С нового учебного года в школах возобновляется очная учеба, однако школьники должны иметь сертификаты о вакцинации от Covid-19, перенесенном заболевании или каждую неделю сдавать тест на коронавирус. Если сам учащийся или родители отказываются от тестирования школьника, учащиеся основной школы могут обучаться дома, а в средней школе образование больше не является обязательным.

Каждая школа прикреплена к определенной лаборатории, которая обеспечивает тестирование. У учащихся берут на тестирование слюну.