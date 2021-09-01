Ср, 1.09.2021
Мой брат занимается бизнесом, которого я не понимаю. Лато Лапса, публицист
Лато Лапса, публицист

Под Сауриеши во вторник столкнулись фура и грузовик с песком

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 31 августа, недалеко от Сауриеши на перекрестке произошло столкновение двух грузовиков, сообщает Degpunktā.

Судя по всему, водитель фуры во вторник днем куда-то спешил и выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности. Произошло столкновение со столь же большим транспортным средством, перевозившим песок.

"У меня была скорость - 70, а он моментально сразу выехал, деться было некуда",

- рассказал водитель грузовика с песком Янис, указав, что сам в этой ситуации уже ничего не мог поделать, только тормозить. В результате аварии он повредил горло.

Янис, осмотрев поврежденный автомобиль, пришел к выводу, что семилетнему транспортному средству потребуются серьезные ремонтные работы или же его придется списать. Простой, даже на небольшое время, определенно приведет к потерям. Однако в данной ситуации главное, что все живы. Кроме того, удача была рядом и когда Яниса в результате столкновения вынесло на встречную полосу - она в тот момент была пустой.

Смотрите сюжет на латышском языке:


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