Под Сауриеши во вторник столкнулись фура и грузовик с песком
Во вторник, 31 августа, недалеко от Сауриеши на перекрестке произошло столкновение двух грузовиков, сообщает Degpunktā.
Во вторник, 31 августа, недалеко от Сауриеши на перекрестке произошло столкновение двух грузовиков, сообщает Degpunktā.
Судя по всему, водитель фуры во вторник днем куда-то спешил и выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности. Произошло столкновение со столь же большим транспортным средством, перевозившим песок.
- рассказал водитель грузовика с песком Янис, указав, что сам в этой ситуации уже ничего не мог поделать, только тормозить. В результате аварии он повредил горло.
Янис, осмотрев поврежденный автомобиль, пришел к выводу, что семилетнему транспортному средству потребуются серьезные ремонтные работы или же его придется списать. Простой, даже на небольшое время, определенно приведет к потерям. Однако в данной ситуации главное, что все живы. Кроме того, удача была рядом и когда Яниса в результате столкновения вынесло на встречную полосу - она в тот момент была пустой.
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