Под Сауриеши во вторник столкнулись фура и грузовик с песком

Судя по всему, водитель фуры во вторник днем куда-то спешил и выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности. Произошло столкновение со столь же большим транспортным средством, перевозившим песок.

- рассказал водитель грузовика с песком Янис, указав, что сам в этой ситуации уже ничего не мог поделать, только тормозить. В результате аварии он повредил горло.

Янис, осмотрев поврежденный автомобиль, пришел к выводу, что семилетнему транспортному средству потребуются серьезные ремонтные работы или же его придется списать. Простой, даже на небольшое время, определенно приведет к потерям. Однако в данной ситуации главное, что все живы. Кроме того, удача была рядом и когда Яниса в результате столкновения вынесло на встречную полосу - она в тот момент была пустой.