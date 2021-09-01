В Литве планируется ревакцинация всего населения

"Сейчас мы стартуем с тех групп, с которых начинали, у которых уже прошли полгода с прививки", - сказала она в интервью радиостанции LRT.

Затем, по словам замминистра, планируется ревакцинация остальной части общества.

Указ министра здравоохранения Литвы о ревакцинации планируется согласовать в ближайшие недели. Решение будет принято с учетом мониторинга динамики количества антител у привившегося персонала клиники "Сантарос".

Выяснилось, что количество антител быстрее всего сокращается среди людей старшего возраста, поэтому с них и планируется начать ревакцинацию.

"Точно планируем ревакцинацию, а затем, если говорить о будущем, то, возможно, через несколько месяцев будем говорить о четвертой и пятой дозах",

- сказала Симонайтите.

Она отметила, что люди, как и до сих пор, могут не прививаться третьей дозой, однако это может быть актуально для тех, кто хочет путешествовать по Евросоюзу.