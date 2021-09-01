Просмотр матчей сборной Латвии по футболу станет платным

Соглашение будет действовать с 2022 по 2028 год, предоставляя платформе Viaplay эксклюзивные права на трансляцию Чемпионата Европы по футболу, игр чемпионата мира и матчей Лиги наций УЕФА в Латвии, Литве и Эстонии.

Болельщики всех трёх стран Балтии смогут увидеть трансляции как минимум 60 игр своих национальных сборных и более 1200 игр со всей Европы, а также студийные передачи мирового значения с комментариями на языке страны.

Кроме того, Viaplay покажет все самые важные международные игры с участием сборных Латвии, Литвы и Эстонии. В том числе Чемпионаты Европы по футболу 2024 и 2028 годов и отборочные турниры Чемпионата мира по футболу 2026 года. Соглашение также распространяется на игры Лиги наций УЕФА 2022, 2024 и 2026 годов, финальные игры Лиги наций УЕФА 2023, 2025 и 2027 годов и все товарищеские матчи трёх балтийских команд дома и на выезде.