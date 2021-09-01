Менее защищенным латвийцам, возможно, придется платить за электричество больше

С 1 сентября для малообеспеченных, нуждающихся, людей с 1-й группой инвалидности, семьей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и многодетных семей изменится порядок поддержки в оплате потребления электроэнергии. Определенные суммы поддержки установлены для нескольких групп населения, а к кругу получателей будут добавлены новые группы.

Однако более уязвимые люди, в том числе большое количество членов социальной группы под опекой Санты Сурвилы, насчитывающей не менее 1600 человек, встревожены новыми изменениями.

Поддержка защищенных пользователей предоставляется с 2008 года и приняла форму более низких цен на электроэнергию на первые 100 кВтч - для малообеспеченных, бедных и людей с инвалидностью 1-й группы, а для многодетных семей - на первые 300 кВтч.

С 1 сентября 2021 года этот порядок будет изменен, так как защищенным пользователям будет предоставляться определенная скидка в месяц. Таким образом, лицам с инвалидностью 1-й группы, семьям, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, и малообеспеченным лицам будет оказана поддержка в размере 5 евро, а многодетным семьям - 10 евро на человека в месяц. Пользователи, которые попадают в несколько категорий (например, нуждающиеся люди с инвалидностью), будут получать совокупную поддержку (5+5, в общей сложности 10 евро) и, вероятно, выиграют, потому что сумма поддержки может увеличиться.

Санта Сурвила указывает, что группы, принадлежащие только к одной из категорий, а также многодетные семьи обеспокоены тем, что поддержка для них может сократиться.

В результате люди не уверены, что новая система поддержки предоставит лучшие возможности, поскольку цены на электроэнергию вырастут, вместе с чем увеличатся и расходы для семьи или отдельного потребителя.

В качестве положительного преимущества социальный эксперт указывает, что поддержка будет доступна всем, кто в ней нуждается, без необходимости обращений, а сумма помощи может накапливаться, если сумма выплаты за один месяц меньше скидки - неиспользованная сумма скидки будет перенесена на следующий месяц.