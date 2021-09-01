Прошедшее лето признано самым жарким в истории метеонаблюдений

Средняя температура воздуха в стране в августе была +16,0 градуса, что на полградуса ниже нормы. Средняя температура воздуха в июне, июле и августе составила +18,8 градуса - это на 0,4 градуса выше, чем в предыдущее самое жаркое лето (2010 год) и на 2,6 градуса выше, чем климатическая норма с 1981 по 2010 года.

Июнь в этом году со средней месячной температурой воздуха +18,9 градусов стал самым теплым в истории метеонаблюдений, а в июле средняя температура составила до +21,5 градуса - как в 2010 году.

Количество осадков в первые два месяца лета было ниже нормы, а в августе их выпало 175% от месячной нормы.

Август стал первым месяцем с сентября 2017 года, когда количество осадков превысило норму на всех наблюдательных станциях страны, и стал шестым самым влажным августом в истории метеонаблюдений в Латвии.

Самая высокая температура воздуха в августе зафиксирована в Даугавпилсе, где 1 августа столбик термометра поднялся до +26,8 градуса, а самая низкая - 25 августа в Мадоне - +3,7 градуса.

В августе не было побито ни одного температурного рекорда, тогда как в июне и июле их побито соответственно 82 и 55.

В первые два месяца лета температура не превышала норму всего два дня.

Этим летом на нескольких наблюдательных станциях было зарегистрировано также и рекордное количество тропических ночей. В центре столицы было 19 ночей с минимальной температурой воздуха выше +20 градусов, что является новым рекордом. Предыдущий рекорд - 14 тропических ночей - был установлен в 2010 и 2018 годах.