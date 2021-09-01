Кариньш: Люди привыкли смотреть на количество заболевших, но сейчас важнее нагрузка на больницы

Он отметил, что в этом году, в отличие от прошлого,

есть классы, где все дети вакцинированы, а есть те, где не привит вообще никто,

поэтому решения должны приниматься по обстоятельствам и гибко. Премьер заявил, что общая цель правительства - продолжать обучение в очной форме в течение всего учебного года.

Кариньш выразил надежду, что младшеклассникам, которые еще не могут быть вакцинированы, как и дошкольникам в прошлом году, удастся сохранить возможность очного обучения, закрывая классы или школы на время, а затем возвращаясь к очной форме уроков.

Кариньш добавил, что, несмотря на вспышку коронавируса, планируется сохранить экономику открытой. "Мы привыкли, и я привык, что главный показатель - сколько людей заболело, но на самом деле главным будет то, смогут ли наши больницы выполнять свою основную работу и предоставлять широкий спектр услуг для всего населения. (...)

По статистике, у вакцинированных в большинстве случаев нет тяжелых последствий от заражения. Да, они болеют, но в больницы не попадают",

- сказал политик.