Ср, 1.09.2021
Экономика начинает адаптироваться к пандемии Covid-19. Андрис Вилкс, член совета Банка Латвии
Андрис Вилкс, член совета Банка Латвии

Кариньш: Люди привыкли смотреть на количество заболевших, но сейчас важнее нагрузка на больницы

Люди в масках для лица ФОТО: AFP/SCANPIX

В этом учебном году решения о переходе конкретных школ и классов на удаленное обучение в определенные периоды из-за распространения коронавируса планируется принимать децентрализованно, т.е. на уровне школ и самоуправлений, поделился премьер-министр Кришьянис Кариньш в передаче Krustpunktā на Latvijas Radio.

Он отметил, что в этом году, в отличие от прошлого,

есть классы, где все дети вакцинированы, а есть те, где не привит вообще никто,

поэтому решения должны приниматься по обстоятельствам и гибко. Премьер заявил, что общая цель правительства - продолжать обучение в очной форме в течение всего учебного года.

Кариньш выразил надежду, что младшеклассникам, которые еще не могут быть вакцинированы, как и дошкольникам в прошлом году, удастся сохранить возможность очного обучения, закрывая классы или школы на время, а затем возвращаясь к очной форме уроков.

Кариньш добавил, что, несмотря на вспышку коронавируса, планируется сохранить экономику открытой. "Мы привыкли, и я привык, что главный показатель - сколько людей заболело, но на самом деле главным будет то, смогут ли наши больницы выполнять свою основную работу и предоставлять широкий спектр услуг для всего населения. (...)

По статистике, у вакцинированных в большинстве случаев нет тяжелых последствий от заражения. Да, они болеют, но в больницы не попадают",

- сказал политик.

Кариньш также отметил, что выросли экономические показатели, снизилась безработица, увеличился объем привлеченных в страну инвестиций, а это значит, что Латвия движется в правильном направлении. "Моя цель как главы правительства - не останавливать экономику на этот раз, а позволить ей развиваться, позволить людям работать и зарабатывать. В это же время мы должны защищать здоровье жителей, для чего и предназначены вакцины", - сказал он.


НАВЕРХ
Back