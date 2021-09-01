Фото ⟩ Вандалы повредили скандальны мурал Кристиана Бректе; фонд свяжется с полицией

В беседе с TVNET глава фонда Катрина Яунупе предположила, что, вероятно, мурал повредил некто, предлагавший убрать рисунок, получил моральный ущерб, поскольку тот не соответствует принятым им моральным нормам.

"С нашей стороны этого, конечно, никто не делал, но все в шоке.

И, думаю, дата также была выбрана намеренно.

Конечно, я просто делаю некоторые предположения. Правда я не знаю. Поэтому и пишу в полицию", - говорит она.

"Мы ценим уличное искусство и взаимодействие людей с городской средой, и теперь мурал "Посвящение Джемме Скулме" затронут руками общества, как видно, особенно в отношении одного из образов на мурале.

К сожалению, это можно считать хулиганством и умышленным нанесением ущерба, поэтому придется сообщить в полицию. Конечно,

такие действия со стороны взрослых - лучший сигнал для детей об "общепринятых нормах в латвийском обществе". (...) Кажется, в нашем обществе демократию и свободу трактуют, как вседозволенность,

думают о своих правах, но не об обязанностях и ответственности. Возможно, в ночь на 1 сентября работа действительно стала эстетичнее", - прокомментировала произошедшее Яунупе.

Уже сообщалось, что в августе на улице Акас, 10 в Риге была создана настенная картина "Посвящение Джемме Скулме", которую организовал Фонд Mākslai vajag telpu.

По словам представителя фонда Ласмы Гобы, эскиз мурала создал латвийский художник Кристиан Бректе, а на стену его перенесли художники Микелис Мурниекс и Kiwie.