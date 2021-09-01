Ср, 1.09.2021
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Фото ⟩ Вандалы повредили скандальный мурал на стене школы; привлекут полицию

В ночь на 1 сентября был поврежден вызвавший большой резонанс мурал Кристиана Бректе, созданный на стене 40-й средней школы в Риге. Фонд Mākslai vajag telpu по поводу произошедшего свяжется с Госполицией.

В беседе с TVNET глава фонда Катрина Яунупе предположила, что, скорее всего, мурал испортил кто-то, кто предложил убрать рисунок со стены здания, потому что он не соответствовал каким-то принятым им моральным нормам.

"С нашей стороны этого, конечно, никто не делал, но все в шоке.

И, думаю, дата также была выбрана намеренно.

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Конечно, я просто делаю некоторые предположения. Я действительно не знаю. Поэтому и пишу в полицию", - говорит она.

"Мы ценим уличное искусство и взаимодействие людей с городской средой, и теперь мурал "Посвящение Джемме Скулме" тронут рукой общественности, как видно, особенно в отношении одного из изображенных на нем персонажей.

К сожалению, это можно считать хулиганством и умышленным нанесением ущерба, поэтому придется сообщить в полицию. Конечно,

такие действия со стороны взрослых - лучший сигнал для детей об "общепринятых нормах в латвийском обществе". (...) Кажется, в нашем обществе демократию и свободу трактуют как вседозволенность,

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думают о своих правах, но не об обязанностях и ответственности. Возможно, в ночь на 1 сентября работа действительно стала эстетически приятнее", - прокомментировала произошедшее Яунупе.

Уже сообщалось, что в августе на улице Акас, 10, в Риге появилась настенная картина "Посвящение Джемме Скулме", создание которой организовал фонд Mākslai vajag telpu.

По словам представителя фонда Ласмы Гобы, эскиз мурала создал латвийский художник Кристиан Бректе, а на стену его перенесли художники Микелис Мурниекс и Kiwie.

Стена, расположенная на улице Акас, 10, была выбрана сознательно - так делался упор на формирование художественного сознания с раннего возраста, в современном виде побуждая детей знакомиться с наследием изобразительного искусства и сильными личностями Латвии, такими как Скулме и Бректе.


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