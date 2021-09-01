Ср, 1.09.2021
Еще одна доза вакцины от Covid-19 после завершения процесса вакцинации необходима людям с очень ослабленным здоровьем. Государственный совет по иммунизации (IVP)
Государственный совет по иммунизации (IVP)

Павлютс о приостановке законопроекта о вакцинации: "Я уважаю мнение Сейма"

Даниэль Павлютс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С приостановкой рассмотрения в Сейме законопроекта о вакцинации не исчезла необходимость оберегать людей, предоставляя им публичные услуги, заявил агентству LЕТА министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.

Министр пояснил, что законопроект, обязывающий определенные группы работников вакцинироваться от коронавируса, был нацелен на то, чтобы люди были максимально защищены от заражения и чувствовали себя в безопасности, при походе к врачу, в центре социального ухода или в школе.

"Поскольку уровень инфицирования и госпитализаций с каждым днем увеличивается, обязанность властей защищать латвийское общество и экономику только набирает силу",

- добавил Павлютс.

Он указал, что уважает решение Сейма и будет продвигать вакцинацию средствами, которые в настоящее время юридически возможны и политически приемлемы. "Как показывает пример президента Левитса, важно, чтобы оппозиция была включена в дискуссии и чтобы учитывались мнения членов общества, которые думают иначе", - добавил министр.

Как сообщалось, сегодня в программе LTV Rīta Panorāma президент Латвии Эгил Левитс заявил, что меры по ограничению Covid-19 неадекватно решать через законодательство, поскольку законом трудно реагировать на такие быстрые изменения в ситуации. В таком положении нужно расширить полномочия правительства и самоуправлений.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции прекратила рассматривать проект закона о необходимости вакцинации работников отдельных отраслей, рассказал после разговора с Левитсом Айнар Латковскис, председатель парламентской фракции "Нового Единства".


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