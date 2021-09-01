Павлютс о приостановке законопроекта о вакцинации: "Я уважаю мнение Сейма"

Министр пояснил, что законопроект, обязывающий определенные группы работников вакцинироваться от коронавируса, был нацелен на то, чтобы люди были максимально защищены от заражения и чувствовали себя в безопасности, при походе к врачу, в центре социального ухода или в школе.

"Поскольку уровень инфицирования и госпитализаций с каждым днем увеличивается, обязанность властей защищать латвийское общество и экономику только набирает силу",

- добавил Павлютс.

Он указал, что уважает решение Сейма и будет продвигать вакцинацию средствами, которые в настоящее время юридически возможны и политически приемлемы. "Как показывает пример президента Левитса, важно, чтобы оппозиция была включена в дискуссии и чтобы учитывались мнения членов общества, которые думают иначе", - добавил министр.

Как сообщалось, сегодня в программе LTV Rīta Panorāma президент Латвии Эгил Левитс заявил, что меры по ограничению Covid-19 неадекватно решать через законодательство, поскольку законом трудно реагировать на такие быстрые изменения в ситуации. В таком положении нужно расширить полномочия правительства и самоуправлений.