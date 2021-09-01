За последние сутки больше всего зараженных - в Риге, в Валмиерском и Талсинском краях

В Риге диагностировано 123 новых случая, а общее количество случаев в столице за 14 дней составляет 824. Впервые с середины июня общее количество заболевших в Риге за две недели превысило 800 случаев.

В Валмиерском крае вчера выявлено 39 случаев заражения, в Талсинском крае - 28, в Даугавпилсском - 21, в Айзкраукльском - 2.

Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели в Риге - 824, Даугавпилсе - 103, Ропажском и Талсинском краях - по 97, Гулбенском крае - 86, Мадонском крае - 84, Валмиерском крае - 82, Смилтенском крае - 81, Екабпилсском крае - 72, Елгаве - 68, Айзкраукльском крае - 63, а в Лиепае, Вентспилсе и Ливанском крае - по 60 жителей. В Латвии нет ни одного самоуправления, где за последние две недели не было обнаружено ни одного зараженного коронавируса.