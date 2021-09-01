Известно, сколько получают гослаборатории за проверку школьников на Covid-19

По имеющейся в распоряжении Bez Tabu информации, договор заключен с четырьмя лабораториями - MFD Laboratorija, BIOR, Centrālā laboratorija, а также E. Gulbja laboratorija.

Каждой из этих лабораторий назначается почти одинаковое количество тестов. Государство согласовало с лабораториями, что каждый тест школьников и сотрудников учебных заведений будет стоить 4,10 евро.

Если лаборатория при первоначальном тесте констатирует положительный результат, человек проходит повторное тестирование, что увеличивает стоимость теста.

Первый скрининг прошел более чем в 1700 учебных заведениях, протестировали более 200 000 человек. Тестирование не требуется для вакцинированных учащихся и сотрудников, но многие школы не следуют инструкциям, поэтому в лаборатории доставляли и пустые пробирки.

Это привело к тому, что результаты получили даже те, кто был вакцинирован и не участвовал в тестировании.

Такие ошибки дорого обходятся государству.

В настоящее время Национальная служба здравоохранения не может назвать точное количество полученных пустых пробирок для анализов, но их счет идет на сотни и даже тысячи.

Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения, сказала: "Лаборатории сделали свое дело - сотрудники проверили полученные образцы. Были переговоры с лабораториями и учебными заведениями. Учебные заведения признают, что сами допустили ошибки, недостаточно тщательно соблюдали лабораторные требования. Надо понимать, что просмотреть каждый образец в лаборатории не представляется возможным, объем работы огромен. Человек, выполняющий эту работу, не изучает каждую пробирку подробно. Они также заполнены специальным раствором для более длительного хранения полученного образца".

Передача получила письма от нескольких родителей, в которых говорилось, что дети вакцинированы и вообще не сдавали анализы, но тем не менее были получены результаты.

Родители также отмечают, что в результатах теста указываются непонятные время и дата теста. Наибольшее количество жалоб в Минздрав поступило на MFD laboratorija.

В настоящее время в школах проводятся повторные инструкции, чтобы избежать таких ошибок при следующем скрининге.