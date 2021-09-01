Видео ⟩ Сборная Латвии в концовке матча добыла победу над Гибралтаром

Матч проходил на рижском стадионе "Даугава" и завершился со счётом 3:1 в пользу латвийской команды.

Первый тайм запомнился жёлтой карточкой, которую заработал защитник сборной Латвии Антоний Черномордый. Из-за этого нарушения правил даугавпилчанин не сможет принять участие в следующем матче против Норвегии.

Счёт в матче был открыт на 50-й минуте благодаря точному удару Владислава Гутковскиса с 11-метровой отметки. Около 20 минут спустя команда гостей таким же образом сумела сравнять счёт - автором точного удара с пенальти стал Андре Тжей де Барр

В концовке матча футболисты сборной Латвии оживились и на 85-й минуте снова сумели выйти вперёд - дубль в матче оформил Гутковскис. Точку в игре поставил Андрей Цыганик, который на 89-й минуте точным дальним ударом открыл счёт своим голам за национальную команду.

В других матчах группы G были зафиксированы две ничьи - сборная Норвегии разошлась миром с Нидерландами (1:1), и Турция с Черногорией также не смогли выявить победителя (2:2).

После четырёх туров сборная Турции возглавляет группу G, имея 8 очков. Нидерланды (7 очков) идут на втором месте, Черногория (7 очков) - на третьем, Норвегия (7 очков) - на четвёртом, а Латвия (4 очка) - на пятом месте. Гибралтар (0 очков) замыкает турнирную таблицу.

В следующем матче, который состоится 4 сентября в Риге, сборная Латвии сыграет с Норвегией, а 7 сентября подопечных Дайниса Казакевича ожидает выездная игра против Черногории.