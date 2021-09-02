ReTV: Учебный год в Балтинаве начался дистанционно

На площади у Балтинавской средней школы совсем тихо. Празднование проходит дистанционно, а собраться вместе все желающие смогут только через две недели.

Директор школы и опрошенные педагоги признают: переживание при поступлении в школу в таких условиях и так велико, а внимание СМИ только усиливает его.

Хотя Балтинавская средняя школа была одной из немногих, которая прекратила очное обучение, теперь представители школы призывают к пониманию и соблюдению установленных в стране требований при учебе как удаленно, так и очно.

"Если мы решили учится очно, то пусть так и будет, чтобы не было так, что, например, один родитель вдруг придумает, что сдача тест на Covid-19 задевает его честь или еще какие-то проблемы, и его ребенок останется дома.

Так не должно быть. Опять начнутся давние проблемы с камерой или с подключением - с техническими вещами, которые надо будет решать. И опять придется начать так, а это тяжело", -рассказала учительница Балтинавской средней школы Агита Зелча.

В этом учебном году обучение начинают или продолжают 146 учеников в школе и детском саду в Балтинаве, а работают около 30 человек. Среди сданных на прошлой неделе анализов слюны четыре оказались положительными.

"Сегодня утром мы получили еще пару результатом с позитивным Covid-19. Вчера в новостях глава правительства Кришьянис Кариньш сказал, что это болезнь среди непривитых людей, ну, это не так.

У нас хороший уровень вакцинации - более 80% сотрудников были вакцинированы. А в нашей маленькой Балтинаве я знаю два случая, когда заболевали вакцинированные люди", - пояснил директор Балтинавской средней школы Имант Слишанс.

Если несколько дней назад было решено организовать обучение частично дистанционно, то теперь вместе с врачом Балтинавской семейной врачебной практики, эпидемиологами Центра профилактики и контроля заболеваний и руководством округа решено, что все будут учиться дистанционно до 10 сентября.

"Постучав по дереву, на данный момент наш план состоит в том, чтобы учиться дистанционно до 10 сентября, потом все снова сдают тесты, и сотрудники, и ученики, и если все пойдет хорошо, мы вернемся к очной учебе 13 сентября.

Многие сотрудники оказались контактной персоной. В данном случае безопасность превыше всего", - сказал Имант Слишанс.