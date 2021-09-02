Темп вакцинации снова начал расти. В среду от Covid-19 были привиты 4,5 тысяч человек

Согласно расчетам агентства LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения (NVD) - это на 231 человек больше, чем на прошлой неделе.

Об этом также свидетельствуют последние собранные данные NVD, поскольку не все врачи сразу вводят данные о проведенных вакцинах в единую базу - часто с задержкой в ​​несколько дней. В результате 5 541 человек были вакцинированы в понедельник и 5 491 человек во вторник, а это немного больше, чем на прошлой неделе.

В среду от Covid-19 привит 4571 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 1936 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2552 человека. Еще 83 человека привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В целом процесс вакцинации в Латвии завершили 765 302 человека, что составляет 40,54% населения страны.