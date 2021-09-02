Чт, 2.09.2021
Точно планируем ревакцинацию, а затем, возможно, через несколько месяцев будем говорить о четвертой и пятой дозах Живиле Симонайтите, замминистра здравоохранения Литвы
Живиле Симонайтите, замминистра здравоохранения Литвы

Выявлено 340 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 147,6

Иллюстративное фото. ФОТО: Viacheslav Lopatin/Shutterstock

За минувшие сутки в Латвии выявлено 340 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерший входил в возрастную категорию от 70 до 79 лет.

280 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 60 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 137,4 до 147,6 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 21 942 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%.

С начала пандемии в Латвии лабораторно подтверждено 143 446 случаев Covid-19, умерли 2580 человек с коронавирусом.


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