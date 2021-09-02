Стало известно, у скольких депутатов Сейма нет сертификата Covid-19

По словам Мурниеце, 95 депутатов проинформировали парламент о том, что у них есть сертификаты, подтверждающие то, что они переболели или прошли курс вакцинации от Covid-19. Оставшиеся пять парламентариев смогут присутствовать на заседаниях с отрицательными результатами тестов.

На вопрос, что было бы, если бы один из этих пяти политиков попытался прийти в здание Сейма без результатов теста, Мурниеце не ответила прямо, сказав - "посмотрим, как будет развиваться ситуация", но выразила надежду, что депутаты будут ответственно относиться к требованиям эпидемиологической безопасности.

Как уже сообщалось, депутаты, не имеющие сертификата Covid-19, подтверждающего факт вакцинации или перенесенного заболевания, смогут участвовать в очных заседаниях только с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на коронавирус. Депутаты могут пройти любой тест, позволяющий получить такой сертификат.

Что касается заседаний комиссий, председатели комиссий будут принимать решения о порядке их работы, соблюдая эти же принципы - очно на заседаниях смогут присутствовать вакцинированные, переболевшие Covid-19 и депутаты с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Также принято решение, что при высоком уровне заболеваемости заседания могут проводиться удаленно.