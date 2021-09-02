Стало известно, у скольких депутатов Сейма нет сертификата Covid-19
На сегодняшний день у пяти депутатов Сейма нет сертификата Covid-19, сообщила утром, 2 сентября, спикер Сейма Инара Мурниеце (NA) на передаче LTV Rīta panorāma.
На сегодняшний день у пяти депутатов Сейма нет сертификата Covid-19, сообщила утром, 2 сентября, спикер Сейма Инара Мурниеце (NA) на передаче LTV Rīta panorāma.
По словам Мурниеце, 95 депутатов проинформировали парламент о том, что у них есть сертификаты, подтверждающие то, что они переболели или прошли курс вакцинации от Covid-19. Оставшиеся пять парламентариев смогут присутствовать на заседаниях с отрицательными результатами тестов.
На вопрос, что было бы, если бы один из этих пяти политиков попытался прийти в здание Сейма без результатов теста, Мурниеце не ответила прямо, сказав - "посмотрим, как будет развиваться ситуация", но выразила надежду, что депутаты будут ответственно относиться к требованиям эпидемиологической безопасности.
Как уже сообщалось, депутаты, не имеющие сертификата Covid-19, подтверждающего факт вакцинации или перенесенного заболевания, смогут участвовать в очных заседаниях только с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на коронавирус. Депутаты могут пройти любой тест, позволяющий получить такой сертификат.
Что касается заседаний комиссий, председатели комиссий будут принимать решения о порядке их работы, соблюдая эти же принципы - очно на заседаниях смогут присутствовать вакцинированные, переболевшие Covid-19 и депутаты с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Также принято решение, что при высоком уровне заболеваемости заседания могут проводиться удаленно.
Председатель Сейма Инара Мурниеце ранее заявила, что такое решение одобрили также эксперты по правовым вопросам и эпидемиологи. Тестирование предусмотрено как инклюзивный подход, который даст возможность всем депутатам участвовать в заседаниях.