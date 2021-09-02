Чт, 2.09.2021
Поскольку я был партнером по сотрудничеству Минобороны Латвии в Афганистане, прошу рассмотреть мою просьбу предоставить мне и моей семье возможность переехать в Латвию, чтобы жить в мире, безопасности и процветании Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии
Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии
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Владельцы домашних животных внезапно стали отрицать вакцинацию собак и кошек

Грустный пес. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В то время когда вакцинация против коронавируса является одной из главных тем дискуссий, часть владельцев домашних животных внезапно начала возражать против необходимых для здоровья собак и кошек прививок. Об этом сообщает программа LTV 4. studija.

"Такое ощущение, что у человека, когда он слышит слово "вакцинация", перед глазами появляется красная тряпка - прямо как у быка. И он не готов вакцинировать собаку. Не помогают и разговоры о том, что вакцинация, например, от бешенства в нашей стране обязательна. Если животное заражается бешенством, оно может эту инфекцию передать и человеку. И в таком случае летальность составляет 100%", - рассказывает Гундега Бидере, руководитель приюта для животных Ķepu-Ķepā. 

"Тут возникает вопрос, как много мы готовы сделать на благо своего животного". 

Бидере также добавила, что многие животные, взятые во время пандемии, были возвращены назад в приют, так как стали лишними и ненужными. 

Подробнее - в сюжете программы (на латышском языке) 


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