Владельцы домашних животных внезапно стали отрицать вакцинацию собак и кошек

"Такое ощущение, что у человека, когда он слышит слово "вакцинация", перед глазами появляется красная тряпка - прямо как у быка. И он не готов вакцинировать собаку. Не помогают и разговоры о том, что вакцинация, например, от бешенства в нашей стране обязательна. Если животное заражается бешенством, оно может эту инфекцию передать и человеку. И в таком случае летальность составляет 100%", - рассказывает Гундега Бидере, руководитель приюта для животных Ķepu-Ķepā.