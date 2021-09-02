Владельцы домашних животных внезапно стали отрицать вакцинацию собак и кошек

"Такое ощущение, что у человека, когда он слышит слово "вакцинация", перед глазами появляется красная тряпка - прямо как у быка. И он не готов вакцинировать собаку. Не помогают и разговоры о том, что вакцинация, например, от бешенства в нашей стране обязательна. Если животное заражается бешенством, оно может эту инфекцию передать и человеку. И в таком случае летальность составляет 100%", - рассказывает Гундега Бидере, руководитель приюта для животных Ķepu-Ķepā.
"Тут возникает вопрос, как много мы готовы сделать на благо своего животного".
Бидере также добавила, что многие животные, взятые во время пандемии, были возвращены назад в приют, так как стали лишними и ненужными.
Подробнее - в сюжете программы (на латышском языке)