Госдеп США включил Эстонию в число самых опасных стран мира

Кроме того, в перечень попали Азербайджан, Лаос, Швейцария, Сент-Люсия, Оман и Северная Македония. Американским гражданам не рекомендуют посещать эти страны из-за повышенного риска инфицирования Covid-19, угрозы терроризма или нестабильной политической ситуации.
Как отметили в Госдепартаменте, посещать Эстонию опасно из-за угрозы заражения коронавирусом.
Эстония попала в список красных стран из-за быстрого темпа распространения Covid-19.
Напомним, в Эстонии наиболее распространен дельта-штамм коронавируса. Кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней повысилась до 343,5 случая на 100 000 человек.