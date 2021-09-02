Чт, 2.09.2021
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Фото ⟩ Ураган "Ида" привел к затоплениям в Нью-Йорке; было объявлено чрезвычайное положение

ФОТО: JUSTIN LANE / EPA

Ураган "Ида" принес проливные дожди на северо-восток США. Из-за чего в Нью-Йорке - в районах Бруклина и Квинса - отмечаются сильные затопления, сообщают в четверг, 2 сентября, западные СМИ.

Мощные потоки воды хлынули в городскую систему метро и полностью порализовали ее. Примерно к 22:45 по местному времени ситуация настолько ухудшилась, что все линии метро в городе были остановлены. 

В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси было объявлено чрезвычайное положение. Экстренные службы города Нью-Йорк ранее обнародовало редкое здесь предупреждение об угрозе наводнения и посоветовали жителям перебираться на места повыше.

Власти аэропортов Нью-Йорка и Нью-Джерси написали в Twitter в 22:30, что все полеты приостановлены, а все стоянки закрыты из-за сильного наводнения. Было приостановлено все железнодорожное сообщение.

Ранее ураган "Ида" нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге страны, оставив без света миллион домов. В пятницу, 3 сентября, в пострадавший штат должен прибыть президент США Джо Байден.

Галерея: Наводнение в Нью-Йорке 


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