Фото ⟩ Ураган "Ида" привел к затоплениям в Нью-Йорке; было объявлено чрезвычайное положение

Мощные потоки воды хлынули в городскую систему метро и полностью порализовали ее. Примерно к 22:45 по местному времени ситуация настолько ухудшилась, что все линии метро в городе были остановлены.

Queens Boulevard in Maspeth/Corona is a literal river at the moment. Bus fully flooded driving through, multiple cars stuck in the water. Absolutely insane. pic.twitter.com/LuSL9uWCEl — Joe English (@JoeEEnglish) September 2, 2021

В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси было объявлено чрезвычайное положение. Экстренные службы города Нью-Йорк ранее обнародовало редкое здесь предупреждение об угрозе наводнения и посоветовали жителям перебираться на места повыше.

Власти аэропортов Нью-Йорка и Нью-Джерси написали в Twitter в 22:30, что все полеты приостановлены, а все стоянки закрыты из-за сильного наводнения. Было приостановлено все железнодорожное сообщение.

Ранее ураган "Ида" нанес серьезный ущерб штату Луизиана на юге страны, оставив без света миллион домов. В пятницу, 3 сентября, в пострадавший штат должен прибыть президент США Джо Байден.