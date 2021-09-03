Рассказ читателя ⟩ Борьба с Covid-19 и запах жизни

Хммм, да, у меня небольшой кашель, температуру с каждым днем все труднее сбить... и в ночь на воскресенье она держалась уже около 38. Пил выписанные семейным врачом лекарства. У сына тоже были какие-то признаки заболевания, но он держался, ему лучше.
Отец с матерью в больницу поехали уже в среду, так как им стало хуже.
Пришла ночь с воскресенья на понедельник.
Ощущения той ночи описать сложно, в первый раз проснулся и... бежать хочется, так как кажется, что нечем дышать, кажется, что будет лучше, если буду быстро двигаться; жена... уй, молодец жена, спокойным голосом сказала, чтобы я лег, чтобы дышал спокойно, я послушался, дышал спокойно, но все равно тяжело как физиологически, так и физически, но собрался... и заснул... тогда наступило около 4 часов ночи, снова те же самые "ощущения", но уже сильнее, и стало ясно, что без скорой помощи не обойтись.
"Скорая" приехала... Молодцы, все делали хорошо и... сразу сказали, что надо собирать сумку в больницу - так как, скорее всего, пневмония.
И тут следующий сюрприз (в качестве отступления: живем мы в частном доме, спим на втором этаже) - оказалось, я больше не могу даже спуститься сам по лестнице со второго этажа.
Меня снесли с помощью спецустройства, положили в машину скорой помощи... и, как рассказала жена и свидетельствует выписка из больницы, я потерял сознание, таким образом, уже тогда врачи начали бороться за мою жизнь (спасибо им за это!).
Помню дорогу в больницу (Латвийский центр инфектологии), ввезли на коляске в больницу, вроде трое суток там пробыл и... сказали, что очень дорогие антибиотики мне кололи, но лучше не стало и дышал с помощью кислородного баллона; и в туалете серьезные дела делать было ужасно, так как оказалось, что нагрузка большая и минимум 1-2 минуты после этого с мучением приходилось восстанавливать дыхание (ощущение, что еще чуток - и упаду в обморок).
Параллельно родственники передали мне новость, что папа с мамой еще в больнице, что папу из одной городской больницы перевезли в чуть большую городскую больницу, так как ему стало хуже.
На какой третий день врачи поняли, что меня нужно проверить серьезнее, и увезли в "Гайльэзерс", где пришли к выводу, что у меня все плохо, и положили в интенсивную терапию (почитав позднее выписку из больницы, я узнал, что у меня было повреждение более 2/3 легких, тяжелая двусторонняя пневмония Covid-19). Перед тем как везти в отделение, меня раздели, от моей одежды мне оставили лишь очки.
Физически чувствовал себя плохо, но был в сознании, кислородная маска на лице, окружен различными "проводами"; друзья, увидев мои фото, назвали меня Терминатором.