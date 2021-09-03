Пт, 3.09.2021
Мы понимаем все ограничения, но в то же время это 1 сентября от предыдущего отличается тем, что у нас есть очень большая степень свободы - мы четко понимаем, что мы как десантники - никто, кроме нас. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы

Рассказ читателя ⟩ Борьба с Covid-19 и запах жизни

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Латвии опять наблюдается прирост инфицированных Covid-19 и койки больниц снова начали заполняться пациентами. Медики в очередной раз отмечают - вакцинация - безопасный способ, как защитить себя от тяжелого заболевания коронавирусом. Публикуем присланный читателем рассказ о борьбе с болезнью.

Я жил в условиях пандемии, семья, работа - удаленно, контактов с другими - относительно мало, но иногда все равно приходилось контактировать с друзьями - отпраздновать какой-нибудь праздник; да, я слышал, что люди болеют, близкие родственники заболели в ноябре, отболели в домашних условиях (в больницу не попали); в целом, казалось, все хорошо.

Пришла середина апреля, хотелось наконец съездить к родителям, которых из-за пандемии не видел минимум полгода. Прихватил трехлетнего сына и поехал на выходные, взяв пару дней отпуска... Вау, какими же хорошими были выходные, дедушка катал внука на тракторе Т-40 (кто-то определенно может представить, насколько сказочно было этим двум людям на тракторе в тот момент!), сам я, конечно, в бане парился, в пруду купался, с родителями поговорил вживую...

Наступил вечер субботы/утро воскресенья, отец приболел (температура/горло болит, бессилие), в понедельник уже и мама чуток закашляла, мы с сыном поехали обратно домой во вторник и сразу же пошли (жена вместе с нами) сдать тест на Covid - больше для себя, чтобы спокойно вести сына в детский сад. На следующий день пришла информация, что мы с сыном ковид-положительные, жена - нет.

Хммм, да, у меня небольшой кашель, температуру с каждым днем все труднее сбить... и в ночь на воскресенье она держалась уже около 38. Пил выписанные семейным врачом лекарства. У сына тоже были какие-то признаки заболевания, но он держался, ему лучше.

Отец с матерью в больницу поехали уже в среду, так как им стало хуже.

Пришла ночь с воскресенья на понедельник.

Ощущения той ночи описать сложно, в первый раз проснулся и... бежать хочется, так как кажется, что нечем дышать, кажется, что будет лучше, если буду быстро двигаться; жена... уй, молодец жена, спокойным голосом сказала, чтобы я лег, чтобы дышал спокойно, я послушался, дышал спокойно, но все равно тяжело как физиологически, так и физически, но собрался... и заснул... тогда наступило около 4 часов ночи, снова те же самые "ощущения", но уже сильнее, и стало ясно, что без скорой помощи не обойтись.

"Скорая" приехала... Молодцы, все делали хорошо и... сразу сказали, что надо собирать сумку в больницу - так как, скорее всего, пневмония.

И тут следующий сюрприз (в качестве отступления: живем мы в частном доме, спим на втором этаже) - оказалось, я больше не могу даже спуститься сам по лестнице со второго этажа.

Меня снесли с помощью спецустройства, положили в машину скорой помощи... и, как рассказала жена и свидетельствует выписка из больницы, я потерял сознание, таким образом, уже тогда врачи начали бороться за мою жизнь (спасибо им за это!).

Помню дорогу в больницу (Латвийский центр инфектологии), ввезли на коляске в больницу, вроде трое суток там пробыл и... сказали, что очень дорогие антибиотики мне кололи, но лучше не стало и дышал с помощью кислородного баллона; и в туалете серьезные дела делать было ужасно, так как оказалось, что нагрузка большая и минимум 1-2 минуты после этого с мучением приходилось восстанавливать дыхание (ощущение, что еще чуток - и упаду в обморок).

Параллельно родственники передали мне новость, что папа с мамой еще в больнице, что папу из одной городской больницы перевезли в чуть большую городскую больницу, так как ему стало хуже.

На какой третий день врачи поняли, что меня нужно проверить серьезнее, и увезли в "Гайльэзерс", где пришли к выводу, что у меня все плохо, и положили в интенсивную терапию (почитав позднее выписку из больницы, я узнал, что у меня было повреждение более 2/3 легких, тяжелая двусторонняя пневмония Covid-19). Перед тем как везти в отделение, меня раздели, от моей одежды мне оставили лишь очки.

Физически чувствовал себя плохо, но был в сознании, кислородная маска на лице, окружен различными "проводами"; друзья, увидев мои фото, назвали меня Терминатором.

Ответы врачей заставили задуматься, внутренний вывод обо всем этом у меня сложился такой -

моя жизнь на самом деле мне больше не принадлежит,

есть надежда, что выживу, тогда снова смогу улыбаться, снова "выносить" близким мозги своими мудростями.

Сказанное доктором: "Борись, ты молод (ну да... 44 года - действительно еще молодой), есть дети, ради которых стоит жить" - даже дало какую-то внутреннюю силу или бодрость. Благодаря усилиям врачей я начал чувствовать себя лучше, вернулся аппетит, начал выполнять показанные физиотерапевтом упражнения.

О физической силе/гимнастике нужно сделать небольшое отступление - из написанного мной может показаться, что в этом такого - полежал в больнице, полечился, и снова иди в жизнь, активно действуй.

Но Covid - штука с сюрпризом, т. е., лежа в клинике токсикологии и сепсиса "Гайльэзерса" (хммм, после рассказанного понял, что в интенсивной терапии), я только лежал. Первые дни даже сесть мог с трудом, кормили меня как ребенка, а постоять на ногах - это же, как оказалось позже, - подвиг, пройти два метра - больше чем подвиг. Сказанное врачом, что нужно делать упражнения, с моей стороны соблюдалось на 100 и больше процентов; удивляться, наверное, было бы наивным, но у меня появилось этакое обязательство - выполнить все упражнения... наверное, жить хотелось.

Как оказалось позже, активные упражнения, "проветривание"/"задействование" легких позволили мне быстрее восстановиться и вернуться к "обычной" жизни.

Возвращаемся в больницу - так как у меня не было возможности связаться с родственниками и друзьями с помощью мобильного телефона, вспомнил, как писать письма на бумаге ручкой - списался с женой (тогда еще не знал, что жена с сыном переболели ковидом в домашних условиях дико тяжело, у жены тоже пневмония была - да-да, получается, привезли и с сыном заразили жену этой заразой).

Там же в больнице через пару дней мне сказали, что отец умер... Как оказалось, он скончался именно в тот момент, когда меня перевозили в "Гайльэзерс", но мне об этом не сказали сразу (правильно сделали), сказали, как увидели, что мне стало лучше...

Ковид 74-летнего мужчину, который сам в лесу пилил и колол, все полевые/садовые работы делал сам, "скосил" пневмонией. Мама в больнице с пневмонией выжила, но на похороны отца попасть не смогла, так как все еще была в больнице.

Жизнь в больнице без связи с внешним миром, без книг, как оказалось, очень мрачна, и время идет очень-очень медленно, и когда жена привезла мне первую книгу, когда начал читать, была истинная радость от того, что могу это делать. А когда мне отдали мобильный телефон и я смог связываться таким образом, то жизнь показалась еще радужнее. Особо говорить по телефону я еще не мог, так как дышать было по-прежнему тяжело, но пальцы свое дело знали и писали сообщения, а сколько фильмов/сериалов я посмотрел... мммм... глазки спасибо за эту радость не скажут.

Труд врачей и остального персонала больницы (мы часто забываем, что есть медсестры, есть санитары и другой персонал, делающий огромную работу, чтобы мы вылечились) и моя активная и регулярная гимнастика дали результат, мне все легче дышалось самому, дополнительные дозы кислорода помаленьку снижали и наконец "выкинули" меня в "обычное" отделение.

Оказалось, что я уже могу сделать все, что говорили врачи, и начал заниматься еще сильнее, приятно было увидеть через маску в глазах физиотерапевта удивление, что я могу 45 минут (отступление - теперь, спустя три месяца, эти упражнения я могу сделать за неполные семь минут, но тогда для меня это было очередным подвигом) подряд (конечно, с перерывами на отдышаться) и так минимум трижды в день, с каждым днем повышая нагрузку и длительность занятий.

Первая ночь без дополнительной дозы кислорода пугала, как это будет, что мне кислород не дует в нос... но, когда в одну из ночей выпала кислородная трубочка и я этого не почувствовал, на следующий день я вытащил ее сам, собираясь спать, и последовала еще одна радость по поводу результата - легкие начали восстанавливаться все активнее.

Выписка из больницы - целое мероприятие - осталось восстановить только 100% дыхания, но тут врачи больше ничем мне помочь не могли, так как все зависит от моего организма и моих активностей - гимнастика и т. д.; без дополнительных доз кислорода во время нагрузки я дышать не мог, да и пройти 15-20 метров без отдыха тоже. Соответственно, нужно было найти концентратор кислорода, организовать его привозку домой и т. д.

Дом... ухх, дом!

Сын меня не видел целый месяц, когда пришел из детского сада и увидел отца, то... даже не сразу подошел ко мне, а когда подошел, то начал выполнять важнейшую обязанность - стал моим личным реабилитологом, лазил по мне, тащил гулять (читайте выше о моих возможностях ходить), носиться, играться, конечно, надо было, и это было одним из лучших мероприятий по восстановлению здоровья. О радости, которая шла в комплекте, можете догадаться сами.

Дом дал хороший результат - активно занимаясь на свежем воздухе, все больше гуляя, делая всякие мелочи (например, если уж нельзя косить триммером, носить его, то есть ножницы и можно ведь сидя на земле "косить" траву (!) вдоль забора), постепенно смог отказаться от дополнительных доз кислорода (дышал им только тогда, когда занимался), и на Лиго впервые смог ходить без отдыха, это была очередная радость жизни (кто-то считал, сколько раз они у меня упомянуты?).

А как-то вечером во время активных занятий (нет-нет, не подумайте, я не стал Аполлоном, так как почревоугодничать мне нравится), констатировал, что кислород "не падает" от нагрузки, что снова было очередным удовлетворением.

Сейчас после выхода из больницы прошло уже три месяца, я могу делать все, что делал ранее, только иногда ковид все-таки напоминает о том, что он серьезно повредил здоровье и восстанавливаться от него придется долгое время.

Когда и если смогу, то сразу же вакцинируюсь.

Читая эту длинную простыню, вы, наверное, задаете лишь один вопрос - почему я написал все это? И у меня есть два основных ответа. Первый - хотелось написать, и второй - может быть, я спасу кому-то здоровье или жизнь - до заболевания Covid я не вакцинировался, в больнице наслушался историй двух вакцинированных о том - как так, они вакцинированы и заболели, но в то же самое время у них было довольно легкое течение болезни (ели, пили, смеялись), а мне, непривитому, нужно было все это переживать, бррр.

Читая, насколько заболевания и последствия ковида ужасны, может быть, какой-то скептик и задумается об этом ковиде/вакцинации, что логичным решением все-таки будет привиться.

P. S. БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем врачам и остальному персоналу, который спас меня, и, конечно, - всему персоналу клиники токсикологии и сепсиса "Гайльэзерса".

P. P. S. Прочитал, что выжил и продолжает восстанавливаться, мужчина, у которого было поражено 100% легких - ухх, держись, господин! Пусть удастся полностью восстановиться тебе и другим, кто переболел этим вирусом.


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