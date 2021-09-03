Рассказ читателя ⟩ Борьба с Covid-19 и запах жизни

Труд врачей и остального персонала больницы (мы часто забываем, что есть медсестры, есть санитары и другой персонал, делающий огромную работу, чтобы мы вылечились) и моя активная и регулярная гимнастика дали результат, мне все легче дышалось самому, дополнительные дозы кислорода помаленьку снижали и наконец "выкинули" меня в "обычное" отделение.

Оказалось, что я уже могу сделать все, что говорили врачи, и начал заниматься еще сильнее, приятно было увидеть через маску в глазах физиотерапевта удивление, что я могу 45 минут (отступление - теперь, спустя три месяца, эти упражнения я могу сделать за неполные семь минут, но тогда для меня это было очередным подвигом) подряд (конечно, с перерывами на отдышаться) и так минимум трижды в день, с каждым днем повышая нагрузку и длительность занятий.

Первая ночь без дополнительной дозы кислорода пугала, как это будет, что мне кислород не дует в нос... но, когда в одну из ночей выпала кислородная трубочка и я этого не почувствовал, на следующий день я вытащил ее сам, собираясь спать, и последовала еще одна радость по поводу результата - легкие начали восстанавливаться все активнее.

Выписка из больницы - целое мероприятие - осталось восстановить только 100% дыхания, но тут врачи больше ничем мне помочь не могли, так как все зависит от моего организма и моих активностей - гимнастика и т. д.; без дополнительных доз кислорода во время нагрузки я дышать не мог, да и пройти 15-20 метров без отдыха тоже. Соответственно, нужно было найти концентратор кислорода, организовать его привозку домой и т. д.

Сын меня не видел целый месяц, когда пришел из детского сада и увидел отца, то... даже не сразу подошел ко мне, а когда подошел, то начал выполнять важнейшую обязанность - стал моим личным реабилитологом, лазил по мне, тащил гулять (читайте выше о моих возможностях ходить), носиться, играться, конечно, надо было, и это было одним из лучших мероприятий по восстановлению здоровья. О радости, которая шла в комплекте, можете догадаться сами.

Дом дал хороший результат - активно занимаясь на свежем воздухе, все больше гуляя, делая всякие мелочи (например, если уж нельзя косить триммером, носить его, то есть ножницы и можно ведь сидя на земле "косить" траву (!) вдоль забора), постепенно смог отказаться от дополнительных доз кислорода (дышал им только тогда, когда занимался), и на Лиго впервые смог ходить без отдыха, это была очередная радость жизни (кто-то считал, сколько раз они у меня упомянуты?).