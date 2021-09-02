В Литве за сутки подтверждено 807 случаев Covid-19, в Эстонии - 474

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 807 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались восемь человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 293,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболело 300 339 человек. Скончались 4579 человек, а всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 9273 смерти.

Количество населения Литвы, привитого хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, составило 70,1%.

Ранее ученые надеялись, что при достижении сходного показатели удастся преодолеть пандемию. Однако быстро распространяющиеся варианты вируса скорректировали эти прогнозы. Сейчас среди ученых преобладает мнение о том, что доля иммунизированных - и привитых, и переболевших - должна составлять около 90%.

В целом в Литве от Covid-19 как минимум одной дозой вакцины привиты 1,664 млн человек, полностью вакцинированы - 1, 514 млн..

В данный момент как минимум одной дозой привито более четверти подростков в возрасте 12-15 лет.

Привиты приблизительно шесть из десяти жителей в возрасте 16-24 и 25-34 лет, а также самые пожилые жители, которым более 80 лет.

В возрастной группе 35-летних и 79-летних достигнут рекомендуемый 70-процентный уровень вакцинации, а в группах 65-69 и 70-74 лет он составляет 78,2%.

В целом Литва получила около 4,37 млн доз вакцин, из них было использовано 3 млн доз.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4684 теста на коронавирус, позитивный результат дали 474 первичных теста (10,1%).

342 заразившихся коронавирусом не были вакцинированы (72,2%), у 132 (27,8%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 352 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,8%.