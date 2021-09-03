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Покупка или ремонт нового дома – большое событие для каждой семьи. Оно символизирует начало новой жизни и исполнение первых общих мечтаний. Но в то же время любой ремонт связан с множеством сложных выборов. От листов гипсокартона до выбора кровли, от покрытия пола до мельчайших деталей интерьера, от отопительной печи до чайника – строительство, ремонт или благоустройство нового дома требует много времени и денег, а также представляет собой очень большой список дел, который может основательно сбить с толку.

Не зря говорят, что ремонт проверяет любые отношения. Это история о разных вкусах и умении находить компромиссы, о желаниях и полете фантазии, которые не всегда идут рука об руку с финансовыми возможностями. Однако молодой семье необязательно быть экспертами во всех вопросах – достаточно посвящать все внимание личным отношениям и гармонии, оставляя бытовые вопросы на втором плане. K-Senukai ежедневно решает различные дилеммы строительства и ремонта, возникающие у клиентов, и предлагает программу лояльности Нового дома и Карту скидок лицам, которые строят дом, приобретают жилье, ремонтируют квартиру и в ближайшем будущем планируют регулярно покупать товары для строительства, ремонта, отделки и обустройства.

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